أضحك مع السياسي..!

سامي التميمي ||

بعض ساستنا العرب ومنهم العراقيون . صاروا نجوماً كبار أكثر شهرة من الفنانين والرياضيين والغريب المضحك المبكي كلهم يتنافسون للظهور في القنوات المحلية العربية والدولية وكلهم متهمون بالفساد والسرقة والتهجير والقتل وترويج وأقحام أجندات دولية وأقليميةللبلد . وهذا الأتهام بالمناسبة هم يتهمون بعضهم البعض ولانعرف هل هو حقيقة أم تسقيط . والمصيبة أغلب القنوات الأعلامية والأعلاميين يعرفون حقائقهم وكذبهم وفسادهم ومصرون على أستضافاتهم . والمقرف في الموضوع أن أغلب القنوات تكرر نفس المواضيع منذ سنوات ( خوجة علي . علي خوجة ) ( البيضة من الدجاجة لو الدجاجة من البيضة ) .

لو أستثمرنا وقتنا في تسليط الضوء على البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والزراعية والصناعية والرياضية . لكان أفضل من كل النواحي .