المقالات

إضاءات..!

52 2021-03-17

 

ضحى الخالدي ||

 

🔸 إن الأداء الهزيل للكتل السياسية الشيعية وتشرذمها وانقسامها أدى الى تفرد المعسكر الداعم والموجّه لحكومة الكاظمي بالسلطة، وهو بكل تأكيد عامل مهم أدى الى تقوية التشرينيين، وتغوّلهم وتحولهم من تظاهرات الشارع الى مفاصل الدولة، واقصد بالتشرينيين الجهات التي تقف خلف حراك تشرين والمستفيدة منه.

🔸 نجحت الظاهرة الطحنونية في التغلغل في العراق كما فعلت في السعودية، والتغييرات الإدارية والأمنية تمثل انقلاباً ناعماً أبيض نجح فيما فشلت فيه سياسة السحل وحرق الإسعاف والصلب

🔸 إن الهدف من كل هذه المعاناة التي نعيشها على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والثقافي هو لمصادرة عقيدتنا واجتثاثها، والتأسيس لمجتمع إلحادي فشلوا في تصديره المباشر فابتدعوا لنا ديانةً مخترعة هي الديانة الإبراهيمية التي تمكنهم من السيطرة على عقولنا أولاً، ومن ثم أرضنا ومقدّراتنا، والقضاء على ديننا، فمهما كانت أطماعهم مادية اقتصادية، فإن صراعنا معهم عقائدي وجودي مهما أنكره الباحثون في الشأن السياسي  بحجة أن الخطاب السياسي يخلو من الموروث الديني، فقد تبدّى من خلال إعلان قائد جيش العدو أڤيڤ كوخافي عن إقامة حلف صهيوني-سني (عربي وخليجي) ضد المحور الشيعي.

إن مخططاً بهذه الخطورة تأباه أبسط قواعد ديننا الحنيف، فالإسلام لدينا دين ودنيا، الإسلام يقود الحياة في كل تفصيلة شخصية، اجتماعية، سياسية...إلى آخره.

🔸 تسلل الخليجيون الى مجتمعنا العراقي (الشيعي)بطريقة مغايرة عن تغلغلهم في المجتمع العراقي السني، ففي الأخير اعتمدوا على الروابط المذهبية وتغذية الإرهاب الطائفي بالمال والرجال والفتاوى، أما في المجتمع الشيعي فقد اعتمدوا المال السياسي، والشراكات الاقتصادية المشبوهة (غسيل الأموال)، وغسيل العقول والدعوة الى اختلاق روابط شراكة مفتعلة غير الموجودة أصلاً، فبدلاً عن الإسلام والعروبة والجغرافيا، اعتمدوا التوجه نحو العلمانية والمدنية والإلحاد وزرع هذه الأفكار داخل عقول شبابنا، ولما فشلوا يعمدون الآن الى الإبراهيمية، واستخدموا الآلة الإعلامية الشرسة في تسقيط رموزنا، وتصيّد أخطاء ساستنا التي لا تقل كارثية عن خطط الخليجيين، وصدّروا لنا انموذج دبي وجدة وأبها والدوحة بإزاء حي طارق!!!!!!

ولم نفلح بمواجهة كل هذه الضخ المالي والإعلامي، ولو بالتركيز على وجود نسب الفقر والإهمال المتعمد والتمييز الطائفي داخل المجتمعات الخليجية.

🔸 الحكومة التي لدينا لا يفلح التحاور معها، والصبر عليها حتى موعد انتخابات قد لا تأتي هو كإلقاء العنق على سيف السيّاف، فهي حكومة تنفذ أجندا، ولا تمتلك رفاهية القرار.

هذا ليس صبراً إستراتيجياً، ما دام دون أوراق ضغط.

🔸 يمضي المخطط قدماً نحو التمزيق، قد لا نشهد دويلات، أو أقاليم فيدرالية، لكن نشهد وسنشهد شعباً ممزقاً.

🔸 إن الاعتماد على ردات الفعل هو ما أوقعنا في شرَك الاستسلام لكل هذه التخبطات، وإن كان لهذا الاستسلام من فضل، فهو كشف زيف الادعاءات بأن حكومة علمانية قادرة على انتشال العراق من وضعه الملئ بالفساد الإداري والمالي وووو...

🔸 يدخل الإصرار على علمانية الدولة في صلب الأهداف الأساسية التي أشرت إليها آنفاً، ورغم أن الواقع والتأريخ يؤكدان الهوية الإسلامية للعراق، فإن الدستور لا يشير إلا الى أن الإسلام دين الدولة، وأنه مصدر أساسي للتشريع، وليس المصدر الوحيد.

وهذا يعني أن لفظ دين الدولة يمكن تفسيره بأنه دين أغلبية الشعب العراقي (باعتبار الدولة مؤلفة من أرض وشعب ومؤسسات) والذي يمكن لهم ممارسة طقوسه بحُرّية دون أن يكون له سطوة على القوانين، ورغم المادة التي تتحدث عن منع سنّ القوانين التي تتعارض مع أحكام الإسلام، فلا زلنا نتعاطى بالقوانين الوضعية من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل ومدرسة السنهوري المشتقة من قوانين الثورة الفرنسية، وإن الساسة المعممين، وأولئك المنتمين الى أحزاب إسلامية في أدبياتها الفكرية (الشيعية)لم يطبقوا الشريعة الإسلامية في حكم العراق، وهم لم يشكلوا أكثر من ٤٥٪ من السلطة التنفيذية منذ ٢٠٠٣ وحتى الآن بإزاء السنة والكرد والعلمانيين، رغم أن الشيعة يمثلون ٦٥٪ من الشعب العراقي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انقلاب المفاهيم وانعكاسها عند الفاعل السياسي    
صورة اولية من انتفاضة شعبان1991
دمى يحركها الآخرين بخيوط..!
الامارات..افعى سوداء تعبث بأمن العراق
الى جمهور المقاومة في سورية والعراق ولبنان
إضاءات..!
بمناسبة ولادة السبط الشهيد..
التكفير باللوازم في دين الوهابية..!
تضميد الجروح والمسامحة والتوفيق.ج ٢
ذي قار..تظاهرات أم معركة عقود ومصالح؟!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك