التكفير باللوازم في دين الوهابية..!

حسن عبد الهادي العگيلي ||

لماذا الوهابية وما أنشطر عنها كالقاعدة وداعش خطيرة جدا وتهدد كل انواع الحياة على الأرض؟ الجواب التكفير باللوازم...؟

لنقرب الصورة اكثر بمثال : معمم وهابي مسموع الكلمة وله طلبة يأخذون الدروس منه قد فرغ من صلاته ! وحين خرج لم يلتفت احد طلابه الى تقديم حذائه!! فيقول له لم لا تفعل فيقول الطالب عذرا كنت مشغول بأمر ما او ان صداع اصابني او اي عذر....

فيقول له الشيخ لا انت استخففت بي! ولاني احمل علم القران والسنة!! فانت استخفف بالقران والسنة ولان القران من عند الله فانت استخففت بالله واهنت نبيه ( تلك اللوازم وتنبهوا لتصعيدها) ثم يكمل العالم وبما انك قد تحقق فيك الاهانة لله ورسوله فقد كفرت ودخلت مساحة الردة ولابد من قتلك!!!

السنة والشيعة يتعاملون مع الانسان على ظاهره على قاعدة (اشققت عن قلبه) المعروفة... لذا الجميع امن بينهم بل ان ارائهم توضح ان المنافق يتمتع بحماية تامة وان نفاقه بحاجز له عن كل اذى ما دام يتظاهر بالايمان (العقيدة الطحاوية/من كتب السنه).

ولكن عند الوهابي لا والف لا فهو يكفرك باللوازم ونهايات الاعمال!

فهم(الوهابية) يكفرون السياسي السني الذي يخرج على قناة شيعية بلوازم الموقف فلانه رضى بدعوة تلك القناة فانه يميل إليهم وميله يستدعي رضاه بعقائدهم ووو الى ان تصل تلك اللوازم الى القتل.وقس عليها ما شئت وكيف شئت وانظر حجم الكارثة!!

مثال آخر....

شاب بعمر الورد يرتدي تي شيرت عليه علامة رياضية لنادي اجنبي معروف او قد رتب شعره وفق قصة شعر نجم رياضي معروف فعلى قاعدة التكفير باللوازم يحكم بقتله!! ولقاتله اجر كبير لان نهايات اللوازم تصل الى تشبه الشاب بالكفار! وفتن المسلمين! واخراج الامور من يد الحاكم المسلم! لانه سيتعب في نظم امر الامة !!! وستشق عصا الطاعة عند الناس!!

ولكم ان تتصورو سهولة ولذة القتل عندهم وتكفير الناس لان لا احد....... لا احد واقصد تلك الكلمة بناج من تكفير اللوازم وعلى اي صعيد كان ضمن حياته العائلية والعملية والعبادية .