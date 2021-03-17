اعتذار..على اسوار كربلاء..!

عبد الرحمن المالكي ||

اراد رجل ان يذهب الى كربلاء ليزور الامام الحسين ( عليه السلام ) بمناسبة ولادته العطرة فوجد المحافظة مغلقة بسبب حظر التجوال نتيجة جائحة كورونا , حاول الدخول ولكن سرعان ما فشلت محاولاته ...فتوجه بأتجاه مرقد الامام الحسين ( عليه السلام ) ووضع يده اليمنى على قلبه واليسرى تلوح امام وجهُ ( عليه السلام ) وقال :

السلام عليك يا سيد الشهداء

سيدي ابا عبد الله ..

لوح بيدك المباركة

انظر الينا بعينك المبصرة

ابتسم الينا بشفاها التي قد تمزقت عطشاً

لنعود..

فنحن مجبورون

منذ الصباح ونحن نحمل اليك قلوبنا في اكفنا

وارواحنا قد تعلقت بشباك ضريحك

مدينة كربلاء مقفلة ..

والمحبون واقفون على اسوار تلك المدينة

تعال الينا سيدي

نحن ندرك انك في قلوبنا وتعيش في ارواحنا

نحن نعلم ان حقك لازم على كل قاصد وآت

ولكن كورونا ...

" بدأت عيون الرجل تذرف الدموع "

كربلاء مقفلة ..

سيدي ... هذا العالم الجاحد الذي يدعي العلم والحداثة والتطور بدأ ينخفض صوته ولم يتوصل الى شيء .

عيون الغرب الوقحة منكسرة

سيدي نحن الذين ادمنا التشافي بتربتك المباركة حتى من الموت

نهديك في يومك المباركة الميمون الذي انار شهر شعبان المبارك والذي كان خير بداية فيه هي ولادتك ..نهراً من الدموع والاستغاثة .

سيدي .. مد يدك المباركة وامسح على رؤوسنا فكلنا يتاماك .. كربلاء مغمسة في روحك المقدسة

سيدي ... ادركنا في مدننا الفقيرة المتهالكة

الطرقات اليك مؤصدة

لوح بيدك بحق امك الزهراء ..

اعتذر الى سيده ورجع بقلب منكسر الى مدينته