بغير الله لن تنجوا بضاعتنا ..!

مازن البعيجي ||

كل هذا الكون المنقلب والزعيق الاعلامي ومؤسساته وادواته التي بدت كأنها جيش جرار مدجج يخطف الأرواح بزمجرته وهو يبث الرعب في قلوب ليس لها رصيد التوكل المانع من الوقوع بما هم يريدون من يأس وإحباط وتنازل عن حقنا والقضية! ولعل هذا يزداد عندما تعرف حجم من سقطوا في بئر هذا الزعيق والتهويل وخاصة سياسينا الذين جاءت بهم الصدف والصفقات حتى اصبحوا عونا للظالم ، بل عملاء له ومدافعين عنه حتى تأصل واستحكم قرار الأستكبار وتعددت الاذرع بدل السفارة اليوم دولة الإمارات والسعودية وتركيا وغيرها .

لكن هذا المشهد ذاته واكثر منه مر على خمينينا الملهم والعظيم قدس سره الشريف بكل قوة أمريكا وأوربا مجتمعة مع سطوة اقتصادها والسلاح والخليج العبري معها لم تستطع ثنيه عن ما كان يريده أو يطالب به من تأسيس دولة الحق والعدل والإسلام المحمدي الأصيل الواقعي فخاض غمار المواجهة مع ثلة امنوا بما امن به وهو الله سبحانه وتعالى ومن بيده مقاليد الأمور وخواتيمها الحلقة المفقودة اليوم عند زعاماتنا والقيادات ومن يرفعون شعار النزاهة والدفاع عن الحقوق دينيين ومدنيين!!!

اختبار قاسي وغربال فتحاته كبيرة ليس الكل بقادر على الصمود لأنه صغير الحجم بسبب فقده التوكل والدين الحقيقي والهدف الرباني فصار يخشى موظف صغير في السفارة أو سمسار بينه وبين دولة مثل دول الخليج العبري المطبع!!!

يقول : امير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين "عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم"

فلم تعد تشكل مثل أمريكا ولا غيرها قيد عثرة في مسيرة اهل الإيمان الذين رأس مالهم هو الله سبحانه وتعالى العظيم ، وليس ذلك الإيمان مطلوب فقط من الرئيس أو الزعيم الديني وغيره ، بل لابد أن تكون كل أدوات المعركة تحمل ذلك الوعي والإخلاص من أعلامها الى جنودها والكتاب وكل ما دار في فلك الدفاع ، بغير ذلك التوكل والاعتماد ووقف ما خولنا به الله سبحانه وتعالى لنصرة القضية لا يتحقق شيء نوعي! أو يحسم نصر!وسنبقى ندور في حلقة مفرغة وكل يوم يهدم لنا حصن ويضعف لنا جانب! ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) محمد ٧ . وأن تخلوا الله يخذلكم ويزلزل اقدامكم!

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..