نحتاج البصيرة اليوم وكل يوم.!!

‎📌🖊غدير التميمي ||

ماذا تعلم الناشطون وماذا علمهم زعيمهم السياسي وماذا علمنا نحن السيد السيستاني !!

لقد تعلم الناشطون بان الوطنية هي الاعتداء على القوات الأمنية وعلمهم زعيمهم السياسي بأن الوطنية أن يقمع كل من يعارض النظام وعلمنا السيد السيستاني بأن هيبة الدولة يجب أن تحفظ والقوات الأمنية يجب أن تُحترم والمتظاهر السلمي يجب أن يُحمى اما الجانب الاخر قد تعلم بأن الوطنية في الإعتداء على المدارس والجامعات والدوائر وغيرها وعلمهم زعيمهم السياسي بأن الوطنية هي الإعتداء على مقرات الجميع إلّا مقرات حزبه الخاص وعلمنا السيد السيستاني بأن الوطنية هي الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة اما الناشطون قد تعلموا بأن الوطنية هي رمي العراق بالحضن الغربي وعلمهم زعيمهم الحزبي بأن الوطنية هي السماح لأن يكون العراق ساحة للصراعات الغربية وتسليم الامر والعقل للغرب واليهود وعلمنا السيد السيستاني

بأن الوطنية أن يكون العراق سيد نفسه

ولا دور للغرباء في قراراته ،

فعملت تلك الاحزاب بتجنيد ناشطون حسب قولهم من اجل غسل عقول اكثر من مجاميع وعلى الخصوص من تتراوح اعمارهم بين (11_20)سنة لان هذا الجيل اكثر تأثرا اكثر تطلعاً للحرية ينغر بجميع مايقولون ومايعرضون عليهم ينغر بان يكون شبيه للغرب لان الصورة التي رسموها لهم هي ان الدين والمذهب مقيد لحريتهم وان الحرية في اسلوب اللبس الغربي وطريقة التصرفات اللاخلاقية حيث بانتشار الافلام الاجنبية التي توضح حياة الغرب البذيئة جملوها لهم لكي يقلدونها وبعد ان سيطروا على عقولهم بالشكل التام اصبح من السهل بث اغراضهم السياسية ليكونوا ضد الدين ضد المرجعية ضد المقاومة الاسلامية ، اليوم نحن بحاجة الى تربية اسرية صحيحة من اجل تثبيت الايمان وابعاد هكذا اعمار من الاعلام المتطرف والغربي لكي نصنع اساس قوي يحارب تلك الافكار المتطرفة وليفكروا باخوانهم الذين يحامون عنهم في البلاد،

شباب ذو ايمان قوي وبصيرة يفترشون الحدود بعيدا لنعيش بسلام

يتمنون لهم القصف والموت لماذا ؟؟!! الم يفكروا بذلك قليلا

بصراحة الوضع الفكري تعيس جدا

نسال الله تعالى ان ينصر الابطال وان يجعل البصيرة في عقول الاخرين ونساله الثبات .