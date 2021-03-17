المقالات

نحتاج البصيرة اليوم وكل يوم.!!


نحتاج البصيرة اليوم وكل يوم.!!

‎📌🖊غدير التميمي ||

 

ماذا تعلم الناشطون وماذا علمهم زعيمهم السياسي وماذا علمنا نحن السيد السيستاني !!

لقد تعلم الناشطون بان الوطنية هي الاعتداء على القوات الأمنية وعلمهم زعيمهم السياسي بأن الوطنية أن يقمع كل من يعارض النظام وعلمنا السيد السيستاني بأن هيبة الدولة يجب أن تحفظ والقوات الأمنية يجب أن تُحترم والمتظاهر السلمي يجب أن يُحمى اما الجانب الاخر قد تعلم بأن الوطنية في الإعتداء على المدارس والجامعات والدوائر وغيرها وعلمهم زعيمهم السياسي بأن الوطنية هي الإعتداء على مقرات الجميع إلّا مقرات حزبه الخاص وعلمنا السيد السيستاني بأن الوطنية هي الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة اما الناشطون قد تعلموا بأن الوطنية هي رمي العراق بالحضن الغربي وعلمهم زعيمهم الحزبي بأن الوطنية هي السماح لأن يكون العراق ساحة للصراعات الغربية وتسليم الامر والعقل للغرب واليهود وعلمنا السيد السيستاني

بأن الوطنية أن يكون العراق سيد نفسه

ولا دور للغرباء في قراراته ،

فعملت تلك الاحزاب بتجنيد ناشطون حسب قولهم من اجل غسل عقول اكثر من مجاميع وعلى الخصوص من تتراوح اعمارهم بين (11_20)سنة لان هذا الجيل اكثر تأثرا اكثر تطلعاً للحرية ينغر بجميع مايقولون ومايعرضون عليهم ينغر بان يكون شبيه للغرب لان الصورة التي رسموها لهم هي ان الدين والمذهب مقيد لحريتهم وان الحرية في اسلوب اللبس الغربي وطريقة التصرفات اللاخلاقية حيث بانتشار الافلام الاجنبية التي توضح حياة الغرب البذيئة جملوها لهم لكي يقلدونها وبعد ان سيطروا على عقولهم بالشكل التام اصبح من السهل بث اغراضهم السياسية ليكونوا ضد الدين ضد المرجعية ضد المقاومة الاسلامية ، اليوم نحن بحاجة الى تربية اسرية صحيحة من اجل تثبيت الايمان وابعاد هكذا اعمار من الاعلام المتطرف والغربي لكي نصنع اساس قوي يحارب تلك الافكار المتطرفة وليفكروا باخوانهم الذين يحامون عنهم في البلاد،

شباب ذو ايمان قوي وبصيرة يفترشون الحدود بعيدا لنعيش بسلام

يتمنون لهم القصف والموت لماذا ؟؟!! الم يفكروا بذلك قليلا

بصراحة الوضع الفكري تعيس جدا

نسال الله تعالى ان ينصر الابطال وان يجعل البصيرة في عقول الاخرين ونساله الثبات .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغير الله لن تنجوا بضاعتنا ..!
مَن يوقف التآمر الإماراتي على بلادنا؟
نحتاج البصيرة اليوم وكل يوم.!!
نحن وإبراهيم..!
حلبچة لن ينساها العراقيون..!
نواة النصر وحقيقته الولاية وليس غير ذالك..!
الإمارات والمؤامرات ضد العراقيين..
آداب الحديث والتكنولوجيا/2
خذوا مواقعكم في موضوع الساتر الثقافي ..
انصروا الرجل ظالماً او مظلوماً !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
رسول حسن..... كوفه : اعتقد ان السيد الكاظمي يقصد بالحوار الوطني هو اعادة توزيع الكعكه وهنا اريد ان ابين مكونات هذه ...
الموضوع :
الحوار الوطني مع مَن يا سيادة رئيس الوزراء ؟!
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
فيسبوك