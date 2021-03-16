الاقلام المأجورة وتأثيرها.!

‎📌🖊غدير التميمي ||

في بداية الحديث يجب توضيح ماهي الاقلام المأجورة ونحن ما موقفنا ضد تلك الاقلام التي صنعتها جهات اعلامية .

ان بعض هذه الاقلام الغير واعية او المأجورة تشعل الفتنة تحت مسميات (هذا مرجعي ، هذا ولائي) كل الهدف من ذلك تفكيك في البنية الشيعية وبث فتنة كبيرة لاجل ان تكون حرب شيعية شيعية فهذه عبارة عن غسل لعقول البعض ذو الايمان الضعيف بالمرجعية والمقاومة الاسلامية فوضحت هذه الاقلام ان المقاومة هي مفككة لوحدة العراق كلها.

هذا القول تحت تبطين اعلامي ارهابي وابعدوا البعض عن حقيقة هدف المقاومة التي هي البنيان الاساس لثبات وحماية العراق ، ولولاها لسيطر داعش على العراق وفعل مافعل، نحن اليوم ضد هذا التقسيم الفتنوي فان اصل هذا التقسيم هو مواد الطرح الاعلامي ..

ماذا تعني مرجعي او ولائي؟؟نحن شيعة علي ابن ابي طالب فقط بدون اي اضافة ثانية سابقا كانو يقولون هذا صدري وهذا حكيمي وكل هذه الفتنة كانت من ايادي خارجية لتفكك الشيعة فان جميع من تحت راية علي ابن ابي طالب يجب ان يحامي عن اخوته واهله يدافع عن الحق.

اليوم يردون صنع صدام جديد بين اطراف اخرى علينا نحن ان نكون جميعاً مرجعيين و ولائيين بحسب قولهم ونقف ضد هذه التقسيمات الفئوية هذا الكلام ليس فراغاً ولا مثاليات نستطيع مراجعة الرسائل المتبادلة بين الطرفين بين السيد علي السيستاني الذي يقولون على اتباعه المرجعيون و السيد علي الخامنئي يطلقون تسمية الولائم على اتباعه فان بياناتهم وخطبهم المنشورة في مواقعهم الرسمية اها هدفاً واحداً هو الحرص الشديد على وحدة صف الامة،

لكن الاتباع غير حريصين لان البعض منهم ركز على كلام بعض الفضائيات التي تدعم الارهاب باطنيا واستطاعت من غسل عقولهم بالفتنة، فان تواجد بعض المنصات الاعلامية غير المنضبطة تثير غبار الفتن والتناحر فانها تستفز جهات معينة يجب ايقافها ويجب التعامل معها كمنظمة ارهابية ومقاضاتها لانها تسلط الضوء على الخطاب المتطرف.

نحن ليس ضد الاختلاف الناتج عن الاجتهاد الفقهي على العكس هذا الاختلاف ايجابي ويؤدي الى تقوية المدارس الدينية لكن يجب ان لايؤدي الاختلاف الى العداوة والبغضاء هناك مواضيع اهم يجب التركيز عليها بعيدا عن كل هذا الهراء المتصاعد في مواقع التواصل الاجتماعي.