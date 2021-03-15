الباگ العراق البارحة واليوم.. باچر ما يصير خير..!

علي فضل الله ||

هذا اكو حزب سياسي كبير..خوش لگالة دربونه..من عادل عبد المهدي اللي ورطوه.. باگو وترسوا گوانيهم وعلگوها برگبة حكومته.. ومن گام الشعب عليهم خلوه (كبش الفداء) وهاي السالفة راح تجر على وزرائهم،، ياهو اللي تگب ريحته، يلزموه الباب(يستحرمون)، لكن ما يعوفون الوزارات.. يجيبون غيره..مو اذكياء اللاحگهم لو منتفع لو غبي

شعبنا..بعد ما تحدث بطاقتك البايو مترية، حدث معلوماتك واسال يا حزب فاز بمنطقتك بالانتخابات السابقة، وشوف شنو اللي سواه الحزب، فاذا حقق لمناطقكم انجاز(وهذا يستحيل اللي شفته بكثير من مناطقنا) واذا لا والله باقين على ضيمنا الاولي والحال نفس الحال(وهاي هي مصيبتنا). فيا عراقي روح انتخب، وعاقب كلمن استهزيء بيكم ايا كان مسماه ولا يقشمرك بالدين لو بالطائفية او اجوك البعثية..

وقولوا له؛

من اين لك هذا..عمارات وسيارات وووووووسفرات ومقاولات

القرار بيدكم.. وگعدت البيت ما تفيدكم

اخذوها مني