قمة روحية بين القداسة والمقدس

واثق الجابري ||

لقاء أقل ما يوصف بأنه تاريخي وحدث أستثنائي، ولا نجانب الحقيقة إن توقعنا أنه قد يؤسس لتاريخ قادم فأنه مراجعة لتاريخ سابق.

قالها البابا قبل أن يصل العراق، في أول زيارة في تاريخ العراق والفاتيكان " أتيتكم حاجا تائبا لكي ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سني الحرب والارهاب"، يحمل في صدره الصليب وهموم شعب، واجه حروب التطرف والإرهاب والتهجير والذبح والمآسي الإنسانية.

خطوة شجاعة إتخذها البابا رغم كل التحذيرات، وأمنيات أعداء المنطقة بإفشال تقارب الأديان والحضارات، والمشاريع السياسية التي تقف بوجه الحوار، نتيجة مصالح سياسية وشركات عينها على كل بقعة في الأرض، فكيف يكون فعلها في بلد ثري بتاريخه وتنوعه وطاقاته الكامنة، التي حولتها تلك القوى الى معاول تضرب في جسد الوطن، فكان الرد بالزيارة التاريخية، ومحورها زيارة المرجع الأعلى السيد السيستاني، كنتيجة حتمية لجهود لا تخفى على البابا والعالم، وبرهنها بالزيارة وتقديم الشكر.

تحدث الزعيمان عن قضايا لا تخص العراق فحسب، بل تطرقا الى مجالات غاية الأهمية وتخص المجتمع الدولي بأسره، الذي يعاني من أمراضاً اجتماعية وسياسية وأمنية وعنصرية ، وفقر وإضطهاد وغياب عدالة إجتماعية وتقييد حريات، وما تشهده المنطقة من حروب وتهجير وحصار اقتصادي، والتأكيد على القضية الفلسطينة، مؤكدين أهمية الإلتزام بالقيم الإنسانية والروحية والتعايش السلمي والتضامن الإنساني، وأحترام متبادل بين الأديان والأتجاهات الفكرية.

ركزت الزيارة على مباديء وخارطة طريق لسلام وسعادة البشرية.. فمن حق العراقيين التركيز عليها، والإفتخار بمرجع ذي قيمة روحية وفكرية وبأطروحات مقدسة، أسست لعراق مقدس التاريخ والدماء التي حافظ عليها بفتواه وعودة الى الدولة العراقية بعد 2003م، من رفض تولي حاكم مدني أمريكي الى الإصرار لكتابة دستور بأيادي عراقية وإستفتاء الشعب عليه، فمنع الإقتتال الطائفي والحرب الأهلية، ثم مواجهة العصابات الإرهابية، وإحتضان شرائح وطوائف متنوعة من الشعب العراقي، وتقديم النصائح للقادة السياسيين ورسم منهج التخلص من الفساد، وصولا الى مقاطعة ساسة، لم يتعاطوا بإيجابية مع نصائح مرجعية وقفت مع الشعب، وما تحتم عليه الإنسانية بإحترام حرياته والحصول على حقوقه، لذا كانت قمة روحية بين قداسة البابا والمرجع المقدس بإمتياز، مما سيدفع لتعزيز روح التعايش والتسامح، ولم تحسب الزيارة أنها لمرجع شيعي بقدر ماهو مرجع لكل العراقيين، الذي دافع عنهم بعيداُ عن الدين والمذهب والطائفة.

إن المشهد السياسي الدولي والأقليمي، يشهد نزاعات وحروب وتوسع على حساب شعوب وحصار وتهجير وغياب عدالة إجتماعية وأنتهاك لحريات فردية وفكرية، في المنطقة صراعات داخلية وضمن الأقليم لمصالح دول كبرى، وهذا ما يتطلب صحوة ضمير لحكام المنطقة، وتصحيح المسار لإشاعة السلام، وجعل الشعوب تتمتع بثرواتها بدل إنفاق الأموال على الحروب، وهذا لا يعني التنازل عن القضايا المركزية أمام كيان غاصب يحتل الأرض الفلسطينية، ويشعل حروباً لضمان مصالحه وتوسيع نفوذه.

من الميزات التي جعلت من هذه الدول مستهدفة أو يهدد تعايشها، أنها تحضى بالتنوع الفكري والثقافي والإقتصادي، ومهد للحضارات الإنسانية، لذلك جائها البابا حاجاً، وبدأ من بغداد دار السلام ومن ثم النجف مدينة العدالة الإنسانية، ثم الى أور بيت النبي ابراهيم أبو الأنبياء، وبخطابات وأفعال المرجعية الدينية؛ كان العراق محل فخر في حمله راية السلام ومجابهة التطرف، ومن المناسب لشعوب المنطقة، إستثمار زيارة البابا وتجاوز أزماتها التي تمحورت في إدخالها في الحروب والنزاعات، وجعلها تعيش التخبط السياسي والإجتماعي والإقتصادي، وكان شجاعاً بإختياره أماكن بذاتها في جدول الزيارة، وشاهد بعينه حجم الجرائم الإرهابية، ودور المرجعية الدينية في الدفاع عن الأقليات والضعفاء، ولاحظ بعينه تلك الجهود الكبيرة والتضحيات، التي بذلت لإعادة العراق الى وضعه الإستراتيجي، وفرصة لعيش العراقيين بكل قومياتهم وأديانهم بسلام في بلد أنهكته الحروب والإرهاب منذ عقود طويلة.

جاء القديس حاملاً رسالة للسلام، ليلتقي المقدس الذي كان قائداً للسلام في العراق، وجنب العالم تمدد الإرهاب، وأن كان القديس قد جاء حاجاً الى العراق، فقد سمع من المقدس تلك الكلمات التي تسبق الحج، وطالب المرجع القيادات الدينية والروحية بالضغط على الدول الكبرى، ومنع تدخل مصالحها على شعوب العالم والمنطقة بصورة خاصة.