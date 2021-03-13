المقالات

من يصلح الملح إذا الملح فسد ؟!

71 2021-03-13

 

زيد الحسن ||

 

الطرگاعه نسمع اليوم الكثير من يقول { طرگاعه سوده وگعت على راسك } أو{ طرگاعه وگعت على روسنا } ونفهم من ذلك أنها مصيبة ، وطرگاعه لفظة شائعة في وقتنا الحاضر باللهجة العامية تقال عندما يقوم شخص ما بالدعاء على شخص آخر يمقته ، وقد يحصل الفعل بالصدفة أو لا يحصل ، ولمعرفة أصل معنى كلمة طرگاعة التي ورثناها عن الأجداد والآباء والشائعة لحد وقتنا الحاضر ورد ما يلي الطرگاعة : هي الصاعقة المصحوبة ببرق مع صوت قوي جدا  مع غيوم سوداء ممطرة مطراً غزيراً ترافقها عواصف شديدة تقلع الأشجار وسقوف البيوت الطينية  ، وعادة ما تكون غيومها سوداء تحجب الشمس ، الطرگاعة : ممكن أن تكون هي طرگاعه على أساس أخذت تسميتها من وقوع الصاعقة من السماء على الأرض وتسمى ( طراگيع ) بالجمع .

بعد ان ملأ اليأس باحة صدري ، واعتلى القنوط جبيني ، و لوى لي الحاجب تعجباً ، اصبحت لا انتظر خبراً يسرني من الحكومة و رغم ذلك مازلت مستمراً على تتبع الاخبار وما يحصل للبلد مقهوراً مزموماً للشفاه ، مفرقعاً للاصابع حنقاً و فقداً للامل ، لكن صك مسمعي خبراً حكومياً رسمياً اطلقته وزارة التجارة على لسان الوزير ، فيه الخلاص لكل موجوع ، وفيه تشخيص للعلة ، وفيه الحل الامثل لعذابات الانسان العراقي ، الخبر سيخرس الالسنة التي تتكلم عن ملفات الفساد ، وسوف تطوى صفحات تدمير العراق ، وتشفى كل الجراحات ، نعم انها البشرى الكبيرة التي لم ينتبه لها الكثير من الناس ، وقد تكون الحادث الجلل الذي سيهز عروش العالم الطامع بالعراق .

اعتذر انني اطلت عليكم و التمس منكم العذر ، فأن هذا الخبر مفرح لدرجة انني فقدت صوابي وغير مصدق لما سمعت ، ايها الاحبة لقد قررت وزارة التجارة توزيع مادة ( الملح ) ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان المبارك ، وهذا الملح سيكون على مائدة افطار كل فقير بدون استثناء ، وسيكتب هذا اليوم بماء الذهب ، فمبارك لنا هذه المكرمة من قادتنا مع شكرنا الكبير لهم .

عجيب امر ساستنا الهذه الدرجة يستخفون بجوعنا وبعقولنا ؟ الشعب يتضور جوعاً وهم يعيشون في عالم اخر عالم وردي ، ام انهم اصبحوا يصدقون كذبهم علينا ؟ لقد احترت في وصفهم ، قرارات متخبطة في فرض حظراً للتجوال لنصف الاسبوع وكانه قرار اعدام لما تبقى من همة الكادح لنيل قوته اليومي ، وجعل الاحباط مصيره ، غلق تام لكل مصادر الرزق للانسان البسيط نتيجة ارتفاع صرف سعر الدولار الذي هو لديهم ، والشعب يكابد ويلات ارتفاعه ، لا محاسبة لبرلمان على قرار ، ولا ذمة لمشرع هذا القرار .

الان ساجد محملاً حسناً لقرار حكومة الملح ، انها تعتقد ايها السادة ان الملح زاد الفقراء الاتقياء ، الورعون الزاهدون عن ملذات الدنيا ، الملح هو المطهر للجراح ، الحافظ للاطعمة من الفساد ، لكن بشرط ان لايكون الملح ( فاسد ) .

فيا رجال السياسة يا ملح البلد

من يصلح الملح اذا الملح فسد ،

( عمي طرگاعتنا چبيره ).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مشروع الدين الإبراهيمي..خديعة المستقبل وتدبير الصهاينة..!  (الجزء الرابع)
خارطة السلام والعدل في بيان المرجعية..!
نقطة راس سطر..العراق وبقية البعث..!
البعثيون بين عام 2003 وعام 2021
من يصلح الملح إذا الملح فسد ؟!
قانون الاحزاب المسمار الاخير في نعش الفساد..!
ما كان ابراهيم خزريا ولا صهيونيا..!
إيران، الشعب الأكثر سلامة من سلاح الدواء..!
الحوار الكبير..!
الحكومة السعودية تعيش الاذلال والانهيار..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك