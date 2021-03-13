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الذباب المعمم !!


 

باقر الجبوري ||

 

سابقاً كنا نسمع بالذباب الالكتروني !!واليوم اتانا المنتج الاماراتي الجديد وهو الذباب المعمم !!

شاكر ومنكت وعاشق ووووو الخ حتى ينقطع النفس !!أو المصداق الحقيقي لكلمة ( روزخون ) !!ولا اعتراض على حكم الله فيما خلق !!

ونقول هنا .. نعم ... من حقه ان يكون مضحكاً وهزلياً !!ولكن ... ليس من حقه ان يكون (( مضحكة أو مهزلةً )) !!وكذلك من حقه ان يكون شاعراً رومانسياً ( شيء طبيعي ) !!ولكن ... ليس من حقه ان يكون شعاراً !!

نعم .. ومن حقه كذلك ان يكون عاشقاً مغرماً !!تتقاطر دموعه كلما سمع باسم الحب والم فراق الحبيب !!

له مطلق الحرية في كل شيء !!ولكن عليه وقبل كل شيء ان يتذكر !!أن عليه ان ينزع ( العمامة ) تاج رسول الله عن راسه !!حتى لايسيء اليها !ومن بعدها فليفعل ما يشاء !!

يعني شنو فرقه عن غيره من معممي الحملة الايمانية !!ومن هالمال حمل جمال !!عدنه منهم خير من الله !

واحد صار علماني والثاني صار تشريني مدني والثالث ملحد والرابع ناشط على صفحات التواصل والخامس مرجع ( XL )  والسادس صار مرجع مال دراويش باربيل والسابع والثامن والتاسع والعاشر ووووالخ خير من الله !!

أدري شنو انتم معممين لو مطيرجية !!كل يوم طالعينه بفلم جديد !!!

كافي شوية استحوا لو مالكم چبير لو رداد يردكم !شني بويه قافلين !دجيبلكم چم حصوة وحطوهن بجيبكم بلكت تثگلون شوية !

ولو .. الحمد لله انكشفت سوالفكم !!وانعرف شكد سعركم بسوگ اللواكة !!بس هاي للتذكير .. عسى ان تنفع الذكرى !!!!

تحياتي ...

نسخة منه الى المنتج الجديد من المعممين .

فرع حوزة الامارات العربية !!

رجاء بدون ذكر الاسماء او الاشارات لنبتعد عن الغيبة !!

وتحياتي مرة اخرى ..

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