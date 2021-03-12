المقالات

لله في خلقه شؤون..ديمتري ماتريوس..!

26 2021-03-12

 

سعد الزبيدي* ||

 

ألف بعض موهبي ومخترعي القصص في البلدان العربية والإسلامية قصة خرافية عن عالم فايروسات اسمه ديمتري ماتريوس يعيش في ولاية كاليفورنيا أنه هو من صمم واخترع فايروس كورونا لتأديب الدول التي تعارض السياسة الأمريكية وخاصة (الصين وإيران).

والقصة جميلة وعاطفية ومؤثرة المغزى من صياغتها الانتصار الوجداني من قبل المؤلف والقراء الفاشلين والسذج الذين سيكونون أبواقا لنشرها بسرعة تفوق سرعة انتشار الفايروس في البلدان المتخلفة التي لا تتقن سوى فن الكلام والإيمان بالخرافات والأوهام .

والقصة أصبحت معروفة للقاصي والداني لأنها انتشرت في مواقع التواصل انتشار النار في الهشيم .فالرجل الذي صنع الفايروس في أحد مصانع الحرب الجرثومية في مستشفى كأي مستشفى من مستشفيات صدام التي أصابها التآكل والقدم والإهمال حتى أصبحت بقدرة قادر مستشفى فلان أو علان من رموز الدين الذين يتاجر بهم السياسيون والتي أصبحت تفتقد لأبسط شروط النظافة والصحة حتى بات المواطن يخاف أن يزور المستشفى لتلقي العلاج لأنه متأكد أنه لا دواء في صيدليات المستشفيات وأن الجراثيم تعشش في أرجاء المستشفى كما تعشش القطط والفئران .ويضطر المغلوب على أمره من الفقراء والمعوزين والمحرومين بالمجازفة لإجراء عمليات كبرى وصغرى في هذه المستشفيات لعدم قدرته دفع المبالغ الطائلة للجشعين من أصحاب المستشفيات الأهلية .

نعود لقصتنا فصاحبنا مخترع الفايروس الذي بث الرعب في الكون وهو يعمل في مختبره في مستشفى ولاية كاليفورنيا قريبا من الحمامات التي تزكم روائحها الأنوف وكان يتناول ال(الكاهي والگيمر ) في المختبر مع زملاءه وهم يحتسون أقداح الشاي المهيل  يستقبل اتصال من زوجته (أم ألس) التي كانت تعد له الباميا حسب طلبه وتخبره أن ابنته الصغيرة التي تلعب في الشارع المليء بالنفايات حيث أن بلدية كاليفورنيا تعاني من نقص في عدد الكابسات لفساد المديرية والأمانة والتي حولت شوارع المدينة إلى بؤرة لأنواع الجراثيم ك(حبة واشنطن) والكوليرا وشلل الأطفال .

تبلغ الزوجة زوجها أن صغيرته (ألس) مريضة وأنها تشعر بحمى نتيجة ارتفاع الحرارة واصفرار في الوجه ونحول وألم .

حينها يخرج ديمتري مسرعا ويترك عمله لتصنيع فايروس (ماليبو) الذي يصممه للروس الذين يتدخلون في انتخابات البيت الأبيض ويولي هاربا من البيت وهو يقود بسرعة جنونية ليصل إلى بيته وهو يبدو غاضبا لازدحام الشوارع المليئة بشتى أنواع الحفر ويلعن أصحاب التك تك الذين يتخاطفون يمينا و شمالا ويسيرون عكس الاتجاه ويده لا تفارق المنبه وهو يشتم ويلعن السياسيين كلما رأى صورهم المعلقة على أعمدة الكهرباء وعلى أسطح العمارات .وبعد صراع مع الشوارع يصل بيته ويترجل من السيارة مسرعا ويدخل البيت المكتظ بإخوانه وأخواته وإخوان زوجته وأخواتها و(جدة ألس) تطمأنه أنها بخير ولكن يبدو أنها أكلت آيس كريم من مرطبات حسان  أو أكلت سندويچ هوت دوگ من فالح ابو العنبة وأن الموضوع بسيط بعد أن أخذ خال( ألس) جورج الطفلة للمرض ابو نوكسن الذي زرقها أبرة خبط وهي الآن أفضل بعد كل هذا عانق ديمتري زوجته وطفلتهما واحتظنهما وسلم على جميع أفراد العائلة شاكرهم على سرعة وصولهم لبيته .

والبقية تعرفونها فديمتري الذي قتل فايروسه آلاف البشر نسي أن ينزع صدريته وهو يغادر المختبر ولم يعفر ملابسه بالحرمل ولم يغسل يده بالصابون ولم يرتل أدعية الخروج من المختبر ونقل فايروس كورونا وفايروس ماليبو الجديد إلى عائلته وجميع الموجودين في البيت الذين نقلوا الفايروس للحي والمدينة التي يسكنون بها .

وماتوا جميعا انتقاما لله لما كسبت يد ديمتري .

وأعلنت أمريكا حالة الطواريء وهي تتوسل بمختبرات العالم الرباني أبو علي الشيباني كي يسأل معلمه ليصنع لقاحا بالتعاون مع أبو ثقب أو الكاظمي وكل العلماء العراقيين والعرب الذين يملأون القنوات العربية والذين أثبتوا نجاحهم في علاج كل الأمراض النفسية والجسدية وكل أنواع السرطانات بالعسل أو الأحجار  عن بعد اعتمادا على اسم الشخص واسم أمه ومعرفة نوع التابعة المسؤولة عن مرضه والاتصال بالقرين أو الجن لإيجاد العلاجات المناسبة .

وأعلن صباح اليوم أن الCIA وال KGB تتسابقان للتعاقد مع أبو علي الشيباني الذي صرح بأنه توصل مع معلمه للقاح لفايروس كورونا وأنه يمتلك لقاحات لكل الفايروسات المستجدة كفايروس ماليبو وبرازيلي ولادا وموسكوفيچ ورف وأولدز وسلبرتي ...

وأن مصانع وشركات الأدوية استلمت اللقاح من مختبرات أبو علي مجانا الذي اشترط على كل مصانع الأدوية أن تضع صورته فقط على اللقاح وان تدعوا له بالخير والبركة ولمعلمه وأن يلعنوه بكل اللغات إذا لم تنجح كل لقاحاته .

ويا أمة ضحكت من جهلها الأمم .

ملاحظة كتبت المقال بعد بحث مستفيض عن القصة باللغتين العربية والانگليزية ولم أجد لها أساس من الصحة .

و... لله في خلقه شؤون.

*كاتب ومحلل سياسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على باب النجف..!
لله في خلقه شؤون..ديمتري ماتريوس..!
هيمَنَة التِبَعية شرذَمَت الشيعة وضَيٍّعَت العراق
من أكون ؟!
يا مارتن هوث.. الاتهام الجاهز اشتراك في الجريمة
غياب الاحزاب الخضراء في العراق..!
الفيدراليات الإبراهيمية..منظماتها وجمعياتها..! (الجزء الثاني)
ربحت أن أخسرك..!
طابع الأكراد..والحلم الأنفصالي..!
لا للمصالحة مع العواهر !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك