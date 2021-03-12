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من أكون ؟!


 

محمد هاشم الحجامي ||

 

تحت سياط جلادي كنت ولم يكونوا ، وشمخت وبي شمخوا ، أنا هنا وهم سراب لم ولن يصلوا

كنت طفلا وصبيا وبالغا !!! فطفولتي ميلاد غربتي فكانت غروبا وكانت بها أول أمنيتي أن انطق كلمة أبي فقطعت بسيفها اوداج حنجرتي  ولأن هناك دكتاتور عطشٌ للدماء فكان حقي منها قد سلب فلم تداعب يداي لحيته ولم يعلوا بكائي للعبة أو مطلب ولم اتذكر له طولا ولم تختزل ذاكرتي له ملامحا ، لم اشكُ إليه أن طفلا اعتدى عليه أو يشكوني عنده أني اعتديت على أحد .

 لم ابرُّهُ يوما ولو بقدح ماء ولم أعنه ضعيفا أو مريضا فقد قضى نحبه شابا لم يتجاوز عمره العقد الثالث .

لم اسمع منه نصيحة ولم أرى تقاسيم وجهه راضيا عني أو ساخطا ، لم اطلب منه شيئا ولم يطلب مني .

 تركني بلا سكن  بلا إرث وبلا ضمان ، كأنني ولدت مجهولا رغم شهادة ميلادي وتعريف أقاربي أن ابي فلان وأبوه وجده حيان شهدا لي بأن أبنها ابي !!!

بقايا وثائق هناك وهمسٌ هناك أن أبوه اعتقله صدام فأحذروه !!!

ضاقت الأرض علينا فكانت لنا منها غرفة مأوى لأمي وأنا معها حيث لا ثالث معنا ، كل يوم أرى الموت وازوه وأبى كل ذلك الزمان زيارتي رغم أني تمنيت ما لا يحصى أن أراه !!!!

مؤنسي حديث جدتي أن ابي سيعود يوما ونراه

مرت الايام وعبرنا العقدين وما رجع ، حتى سقطت بغداد بيد الأمريكان ذهبت أبحث عنه لم أجده ولم يتحقق حلمي في أن أقف على قبره وازوره !!!

فمنذ العام 1979 والعام 2021 اثنان واربعون عاما ، كانت أعوامي أسطورة سقيتها بدموعي وآنستها احزاني وسرت معها كغريق يبحث عن جذع نخلة في بحر مترامي الأطراف.

بين الاربعين ونيف بدأتها نظرات تشفِّي وشماتة وحنين ، وبين طرقاتها وحدة وإنزواء ، فكنت راهبا حيث انفض الناس من حولي وكنت صوفيا حيث عتقت ثيابي و صرت زاهدا لفقر حالي !!! .

بين ذاك وهذا عشنا واجبرنا الحياة أن تقبلنا فيها ، كان صراعنا صراعا بين جبار وثائر ، وبين تائه ليس له مأوى يقف على باب بيت ليس ببيته وتشرده وأحزانه !!! .

شرب الحرمان احلامنا واكلت الحسرات أمانينا ، فلا هي لنا ولا نحن لها ، حكم السجان على الأسير .

 وها أنا ذا نهضت من كبوتي ونفضت تراب مدرعتي فكنت وهم لم يكونوا ...

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