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فنتازيا نقاشية..!

66 2021-03-12

 

جهاد النقاش ||

 

١- العلمانيةُ ردُ فعلٍ على سلطة الكنيسة/ بس عدنا يزحف بالمطار علمود سيلفي من بعيد وي البابا!

٢- شو السيادة صامتة عن نشر الإقليم طابع البابا مع خريطة كوردستان المستقبلية/ وتركيا التستنكر!

٣- تعلموا الوطنية من السيستاني/ فقد ذكر معاناة شعوب المنطقة من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وتهجير قبل أن يثني على محامد الشعب العراقي!

٤- اتريد تروج للتطبيع/ أطلق عليه تسمية مشروع السلام!

٥- بغداد تلعن الرشيد/ كلما ذكرت موسى بن جعفر!

٦- البابا مثل سيندرلا/ بس خلص احتفاله اختفى التنظيف وصبغ الأرصفة وطفت الكهرباء!

٨- العراق من شاف ضربات الحوثيين رفعت سعر نفطه/ بطل يستنكر!

٩- دعبول يكول: اني قيادي بالانتفاضة لأن من صار رمي/ كتلهم دنكوا!

١٠- كانت نبوءته صادقة: فقد ذقتم لذة ملك هارون/ فظلمتم شعبا يقدس موسى.

·        سؤال الفنتازيا: هل تتوقع من حكومة الحل أن تقدم الحصة التموينية؟

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