فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- العلمانيةُ ردُ فعلٍ على سلطة الكنيسة/ بس عدنا يزحف بالمطار علمود سيلفي من بعيد وي البابا!
٢- شو السيادة صامتة عن نشر الإقليم طابع البابا مع خريطة كوردستان المستقبلية/ وتركيا التستنكر!
٣- تعلموا الوطنية من السيستاني/ فقد ذكر معاناة شعوب المنطقة من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وتهجير قبل أن يثني على محامد الشعب العراقي!
٤- اتريد تروج للتطبيع/ أطلق عليه تسمية مشروع السلام!
٥- بغداد تلعن الرشيد/ كلما ذكرت موسى بن جعفر!
٦- البابا مثل سيندرلا/ بس خلص احتفاله اختفى التنظيف وصبغ الأرصفة وطفت الكهرباء!
٨- العراق من شاف ضربات الحوثيين رفعت سعر نفطه/ بطل يستنكر!
٩- دعبول يكول: اني قيادي بالانتفاضة لأن من صار رمي/ كتلهم دنكوا!
١٠- كانت نبوءته صادقة: فقد ذقتم لذة ملك هارون/ فظلمتم شعبا يقدس موسى.
· سؤال الفنتازيا: هل تتوقع من حكومة الحل أن تقدم الحصة التموينية؟
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