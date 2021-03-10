محاورة ..بين عراقي وعربي في بلاد الغربة..!

سامي التميمي ||

كنت مسافرا ً للنمسا وكان برنامج الرحلة ترانزيت يوم كامل فكانت فرصة للتجوال واللقاء ببعض الأصدقاء ومن الذكريات جمعتنا الصدفة في مقهى في العاصمة الجيكية ( براغ ). أنا وموطن عربي . ورحب بي أجمل ترحاب ولكن حسب ثقافته التي ورثها من الكتب والمناهج المزيفة والباطلة من قبل الحكام والملوك والسلاطين منذ عهد الدولتين الأموية والعباسية وحتى وقتنا الحاضر . وأعطيته العذر فهي حقب زمنية كبيرة وطويلة توالت على منطقتنا العربية من ظلم وعبودية وأستهتار وأستغلال وسجون وتعذيب وتشريد وقتل .

قال لي : أهلا بك يا أخ العرب . هل أنت من العراق .

قلت له نعم ياسيدي : قال لي يا مرحبا .

مرحباً بأبن العراق بلد الحجاج الفارس الهمام والسيف البتار والبطل المغوار .

وأبن هارون الرشيد الذي ملك الأرض والسماء والعباد حتى عرف عدوه وصديقه عبارته الشهيرة ( في أي مكان شئتِ أمطرى فسيحمل إليّ خراجك.)

وبلد صدام فارس العرب وووو.ألخ .

قلت له : أنا . ليتك ياسيدي نسبتني للعظام الأبطال أصحاب التاريخ الطيب الناصع . أصحاب الدين والأخلاق والكرامة والعزة والعلم والثقافة . أهل التضحيات والمواقف المشرفة .

ياسيدي أنا وكل العراقيون لايشرفنا هؤلاء الذين ذكرتهم ونمتعض من ذكرهم وأسمائهم وتاريخهم لأن حقائقهم محفوظ عندنا وتوارثناه بالسر والعلن رغم بطش وقساوة الحكام .

فأستغرب وقال : ألست عراقياً .

قلت له: نعم ياسيدي : أنا عراقي وتاريخي وحضارتي يعرفها كل أهل الأرض 7000 سنة قبل الميلاد . وأجدادي ورثوا الأرض من نبي الله أدم ونوح وأبراهيم وأسماعيل وذي الكفل ودانيال والقائمة تطول وأخرهم محمد ص.

ولي الفخر بأن تسميني وتنسبني الى التسميات الصحيحة أنا من بلد الأمام علي ع صاحب العلم والثقافة والأيمان والمكارم والأخلاق والبطولات وأبن عم النبي محمد ص . أنا من بلد الأمام الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة . وأحاديث الرسول ص خلدتهم في حياتهم ومماتهم . أنا من بلد الأئمة الأطهار الذين ملكوا قلوب الملايين وأصبحت قبورهم مزاراً على مدى السنين بعد ظلم وجور الحكام المارقين الذين ذكرتهم في بداية حديثك .

فالحجاج قتل من العراقيون مايقارب200ألف أنسان بريئ وعاث في الأرض فسادا . وهارون الرشيد . قتل الألاف من العراقيون والعرب الأتراك والأفارقة وغيرهم من الأراضي التي أستولى عليها وأستعبد الناس . وذبح وهجر العديد من ذرية الأسرة النبوية والأئمة الأطهار ومواليهم . وهؤلاء الذين ذكرتهم ليس لهم ذكر ولاقبور تزار وأندثروا بفعل تأريخهم السيئ.

أنا من بلد المتنبي وأبن الهيثم ويعقوب بن أسحق الكندي ومحمد الفازاري وحنين أبن أسحق .

والسياب والجواهري والبياتي وزهاء حديد وألياس كوركيس وفاروق القاسم . والقائمة تطول.

حتى قصصت له مالم يسمعه في بلده من ذلك التاريخ والذي زيف وطمس بطلب من الحكام .

فأستغرب وطأطأ رأسه خجلاً وفاضت دموعه خوفا ً وخجلاً من الله ورسوله .

قال لي ياسيدي : أرجو أن تسامحني فذلك ما قرأته وتعلمته منذ طفولتي وصباي حتى أبيض شعري .