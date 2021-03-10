المقالات

عن القيادة "الكاريزماتية" والقيادة الحديثة ..


 

د محمد القريشي ||

 

معايير القيادة الحديثة، لا تعتمد على الكاريزما، بقدر اعتمادها  عاى القدرات النوعية والمتجددة  والصفات  الاخلاقية الخاصة ، واهمها النزاهة في التعامل مع الشان العام ( ماديا ومعنويا ) والشفافية والصدق،.. وهذه سلوكيات يمارسها القائد في مسيرته، و سمات تربوية، يبثها في بيئته كي يورثها للاجيال، ويعزز من خلالها ثقة الجمهور به.

"الكارزماتية" ، مظهر خارجي ولغة جسد، تثير  المشاعر العاطفية وتجلب اهتمام  الاتباع ،وتهيمن على القلوب قبل ان تقدم  منجزات للجماعة ( او للمؤسسة ) ،وهي تفيد ، في الهياكل غير الديموقراطية او قوى اللادولة  ، التي يرتبط فيها الراس مع القاعدة برابطة الهيمنة  ، ويحتل  فيها  المواطن، منزلة التابع الذي لا يهمه إنجاز القائد بقدر اهتمامه بشجاعته وعلو صوته ومظهره  وغير ذلك ..

والقائد الحقيقي، هو من يمتلك مجسات الاستماع

للجمهور، ورصد التغيرات في بيئته ، ووضع السياسات المناسبة . وهو المفاوض الجيد ذو الشخصية النافذة والرؤية العميقة والقدرة على اتخاذ القرارات النوعية.

الكارزماتية ، المهيمنة ، تحول الحلقات المحيطة بالقائد الى حواشي ، تردد "ببغاويا"، ما يقوله القائد، والقيادة الحديثة ، تحول الحلقات المحيطة بالقائد، الى فرق عمل متخصصة ومنتجة ومتجددة ..

والقائد الحديث، هو   من احاط نفسه بقادة ، والقائد الكارزماتي بالمعنى التقليدي ، هو الذي يحيط نفسه باقزام ينظرون اليه بتبعية نفسية  او مصلحية ضيقة .،

القيادة الكارزماتية صناعة مجتمعية جامدة، والقيادة الحديثة ، صناعة مؤسساتية مواكبة للعصر .،

عندما يغيب القائد الكارزماتي ، تتشظى حاشيته وتنتشر بين مفاصل الدولة مسببة  في تراجعها، وعندما يغيب القائد الحديث ، يتوزع فريق عمله ( القادة ) على مفاصل الدولة ، ليسهم في تعزيز قدراتها ونقلها الى الامام .،

ولهذا لا تتحدث الدول الرصينة، عن اسماء قياداتها  الا بالحديث عن إداراتها الملحقة بها ( ادارة بوش، ادارة كلنتون وغير ذلك ).،

لم يكن ، فرانسوا هولند الرئيس الفرنسي  الأسبق ذو شخصية مؤثرة  ، ولم يكن ماهرا  في القيادة ، وبدأ حكمه لفرنسا، بتواضع لا يليق بها ، ولكنه بعد اشهر ، ابدل فريق عمله بمستشارين شباب لا تتجاوز أعمارهم ال ٣٢ سنة ، تم اختيارهم من الشريحة المتقدمة على اذكياء مدارس الادارة ( يطلق عليهم فريق الاطفال ) ، وقدموا له خدمات نوعية..

ووصلت قيادات شابة في اكثر دول اوروبا  ، وفق معايير الادارة الحديثة ..

عالم الثورة الرقمية يتطلب قيادات واعية لواقع المرحلة وتحدياتها ، ونزيهة ، وصارمة مع نفسها قبل ان تكون صارمة من الاخرين..

في الأوساط السياسية لكثير من الدول ، يجري بشكل شبه مالوف ،استخدام معايير "الذكاء " لتوصيف الافراد واستشراف نجاحاتهم   ( هذا ذكي ، وذاك اقل ذكاءا وغير ذلك ) لخطورة تسليم مفاصل الدولة الى  شخصيات متواضعة الذكاء..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي والمقاومة صناعة المرجعية التي اوجبت شكر بابا الفاتيكان !
عَالميّةُ الخِطابِ الدِّينيّ المُعاصرِ
المرأة والاسلام
الديمقراطية هي الحل لكن أين هم الديمقراطيون؟!
بين قوانين الأحزاب ضاع المواطن
محاورة ..بين عراقي وعربي في بلاد الغربة..!
عن القيادة "الكاريزماتية" والقيادة الحديثة ..
تجريم التطبيع لقطع طريق المتخاذلين..!
المقاومة منهج الصالحين
من رأفت الهجان إلى أم هارون..خنوع وخضوع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركات كل نفس ذائقة المو انا لله وانا اليه راجعون نسال المولى عز ...
الموضوع :
مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة السيد شرف بن علي الموسوي الخابوري البحراني'رحمه الله' من علماء سلطنة عُمان
رسول حسن..... كوفه : مما ذكره الائمه ع ان من صفات اليماني اذا ظهر تحريم بيع السلاح اذن اليماني هو مجتهد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير صارمة للتعرف على اليماني الموعود تعيننا على الهدى وتفضح زيف الأدعياء والمنحرفين
رسول حسن..... كوفه : من المتوقع تعجيل نقطة الصفر بين ايران والولايات المتحده بعد زيارة البابا للسيد السيستاني واقتراب الفرج الموعود. ...
الموضوع :
معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟
رسول حسن..... كوفه : طبعا الصهاينه ومن معهم من الحكام العرب لايقبلون بيان مكتب سماحة السيد لانه (رافضي) للتطبيع ومع المهجرين ...
الموضوع :
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
Hasan Shukur : احسنت ...قلت فااوجزت.... ...
الموضوع :
الابراهيمية وحج اور..!
ياسين العواد : مع فائق احترامي للكاتب لكن الملاحظ في سرده الانحياز لبعض العشائر وأعطائها مساحة من التفصيل أو المديح ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
مهند رياض خليل : السلام عليكم مناشدة الى السيد مدير المرور العامة المحترم بعد التحية والتقدير انا كنت عائد من محافظة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : صباح الخزاعي و طه الدليمي و يوسف علاونة يعتبرهم ال سعود رمز العروبة وانهم رمز المسوخ المثليين ...
الموضوع :
إبن سلمان.. إنفتاح على الشاذين وإنغلاق على المفكرين
زيد مغير : وفقك الله اخي الكريم مقال اكثر من رائع ...
الموضوع :
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
سید علی الحسینی : بارک الله فیکم . نحن کایرانیین و والمقاومه الاسلامیه نوید الیمن و مقاومته و الحرکه انصارالله الباسله. ...
الموضوع :
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
فيسبوك