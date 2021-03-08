المقالات

اعترافات عند باب الجنة..لمناسبة عيد المراة العراقية 


 

عبدالزهرة محمد الهنداوي  ||

 

البوح نادر .. وعلى ندرته سأبوح بمكنونات روحي وسأقف معترفا بتلك المكنونات عند باب الجنة ، اذ تعجز الكلمات .. ثم تستعصي ولا تنقاد لصاحبها .. فماذا عساي ان اقول لمربيتي ومعلمتي وحبيبتي وصديقتي ورفيقة دربي وشمعة حياتي ؟ ..

هل اقول لها  : مبارك ؟ .. وهي منبع البركة كلها؟ .. ام اقول لها  : تهانينا ؟.. وهي التي تصنع الفرح والحياة معا ؟ .. هل اقول لها :كل عام وأنتِ بخير ؟.. وهي عيد الايام والسنين ؟..

ام  اقول لها : شكرا لعطائكِ ؟ .. وهي التي اعطتني كل شيء في هذه الحياة ؟.. هل اقول لها احبكِ ؟ .. وهي الحب كله ؟ ماذا عساي ان اقول لأمي التي كادت ان تفارق الحياة يوم منحتني الحياة ؟ .. وهل يعادل كل كلام الدنيا كلمة (يمة) ؟هذه الكلمة الصغيرة التي تخرج من قلبها لتكون بحجم الدنيا كلها  فتملأ كياني املا وحبا  وحياة جديدة ؟ ..

هل اقول لها شكرا لك يا امي؟  وماذا تعني هذه الكلمة البسيطة ازاء امرأة جعل الله الجنة تحت قديمها .. سهرت الليالي تهدهدني في مهدي ،تبكي ان بكيت وتضحك ان وجدتني اكركر مبتهجا ، مازال وسيبقى صدى ترنيمتها يرن في اذني (دللول يالولد يبني دللول .. عدوك عليل وساكن الجول) ..، كلما تخيلت تلك الترانيم والكلمات شعرت بالامان واخذتني وسنة من الكرى ..

ماذا اقول لاختي التي ينبض قلبها خوفا وقلقا وهي تهاتفني كل صباح ( ها خوية شلونك) .. (خوية) ،ما احلاها من كلمة يقشعر لها بدني ويرق لها قلبي وتدمع معها عيني وتتماهى فيها مشاعري الى اقصى حدود الدنيا ؟ .. ماذا اقول لزوجتي  وشريكة حياتي؟.. هذه التي تعلق قلبها بقلبي وباتا ينبضان معا كأنهما قلبان سياميان حلا بدنا (انا من اهوى ومن اهوى أنا، نحن روحان  حللنا بدنا .. فاذا ابصرتني ابصرته ..

واذا ابصرته  كان انا ، روحه روحي وروحي روحه .. من رأى روحين حلا بدنا)  – كما يقول الحلاج-  .. لايغمض لها جفن ولا يستقر لها حال حتى تكتحل عيناها بمرآي عائدا اليها ؟ .. ماذا اقول لبضعتي ابنتي ، فلذة كبدي وتفاحة قلبي وزهرة ايامي التي حين اراها كأني ارى الدنيا مستوسقة مستبشرة تشاركني فرحتي واملي بغد اجمل وابهى ؟ .. ماذا اقول لزميلتي التي تشاطرني ساعات طوال وهي تتحمل مني الكثير من النزق والعنجهية الذكورية التي لاتكاد تفارق الرجل منا ؟ .. هل اقول عذرا سيدتي ؟ ..

وماجدوى الاعنذار وأنا مازلت انظر  اليها نظرة قاصرة ، لا لاشيء  الا لأنها  كما النهر يمنحنا الماء والحياة ونحن نرمي فيه الاحجار  !!يافقهاء اللغة وعلماءها ارشودني الى معين الكلمات والمشاعر كي احصل على كلمة ولو واحدة اقدمها لواهبة الحياة ..انا ادرك انكم ستعجزون عن امر كهذا ، فقد فتشت في كل القواميس التي وضعتموها فلم اجد ضالتي فيها..

 ليس لي والحيرة هذه الا ان اقدم زهرة متواضعة مضمخة بعطر  امنية جميلة  لكل امرأة في يوم عيدها عسى ان ارد لها شيئا مما طوقت به عنقي من كثير دين يطوقني حتى اللحظة الاخيرة من هذه الحياة ... كل عام ومنبع الحب والحياة بخير ننهل منها اجمل معاني الحياة  .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعترافات عند باب الجنة..لمناسبة عيد المراة العراقية 
مُقاربةٌ استكشافيّةٌ؛ وانسجامُ الحدثِ مع الواقعِ.. المَرجِعيّةُ الدّينيّةُ والفاتيكان
أُنظر فقط الى مَن لا ينظر لصورتك..!
الرسائل الكبرى المرتبطة بزيارة الحبر الأعظم للعراق
قانون المحاصصة الانتخابي..!
ما سر "الضغط" الامريكي على السعودية؟!
أتى البابا..فكشف فسادكم، فلن تشفع لكم زيارته!
صوابية منهج الإمام الخامنئي في كلام المرجعية العليا
الفأر لما يلعب..والقط لما يثأر..!
من اين جاء السيستاني بافكاره "الانسانية"؟ /2
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك