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بين قوسين.. قل موتوا بغيظكم..!


 

باقر الجبوري||

 

(( وكان اللقاء فرصة للبابا لتقديم الشكر الى آية الله العظمى السيستاني لانه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف )) بيان الفاتيكان !!!

نقطة رأس سطر ......

سلمولي على كل المذاهب والمجمعات الفقهية من العلاسين الذين كانوا يؤيدون داعش ولازالوا يدعمونهم حتى الساعة !!!

بل ويعتبرهم ثوار عشائر !

مع كل ما اقترفوه من جرائم ومجازر ومذابح واغتصاب بحق الايزيديين والمسيحيين !!!

وفوق هذا كله ينبحون وينهقون وبضغط مرتفع (( أين حصتنا من زيارة البابا ))

وكأنها المحاصصة التي هم من أسس لها في العراق !!!

قولوا لهم ... كش ملك !

فقد كشف البابا عوراتكم !!!

وللذكرى ...

فالسيد السيستاني لم يرفع صوته الا حينما اصدر فتوى الجهاد الكفائي والتي كانت من اعظم نتائجها قيام الحشد الشعبي ( الشيعي ) المقدس !!!

اليوم .. البابا يعترف علنا وبشكل رسمي وأمام العالم كله بان السيد السيستاني والشيعة هم فقط !!!

هم فقط من وقفوا بوجه العنف والتطرف الداعشي وحموا اعراض ومقدسات الطوائف الاخرى !!!

ولازال الاخرون يطعنون بهم من الخلف !!!

تلك هي الحقيقة !!!

قل موتوا بغيظكم ...

لطائفيين والمضغوطين !!!

ينبحون ... لماذا لم يلتقي البابا بمرجعيتنا !!!

أسألوا أنفسكم قبل أن يسألكم البابا !!

من اغتصب الايزيديات !!

ومن قتل المسيحيات !!

ومن وئد الشيعييات !!

ومن باعهن في سوق النخاسة !

ومن ذبح وقتل الرجال والنساء والاطفال !!

ومن هجر ومن فجر ومن هدم وكسر !

فبماذا ستردون !!

داعش التي أويتموها ونصرتموها !!

أم ثوار العشائر الذين خرجوا من بين أرجلكم !!

احمدوا الله فلقد ستر البابا عورتكم !

فسكت عنكم ...

أحد نبح علينا قائلا (( الزيارة كانت للتطبيع ووافقت النجف على ذلك ))

فنقول (( على أساس انتو ما مطبعين ))

أجزم انكم قد طبعتم حتى قبل أن تولدوا !!!

أما عن التطبيع ( فلاءااااتنا السبع ) تشهد بان النجف ستبقى حتى الرمق الاخير درع المقاومة !!!

تحياتي ...

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