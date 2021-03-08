رسالة الى شعب ذي قار العظيم ..والمحافظ الاخ الفريق الاسدي ..

د. هاتف الركابي ||

للاسف الشديد فشل العراق على مر العصور من الترويج اعلاميا لحضارتهم والتي هي الحضارة الاولى في العالم ، وبعد الاستطلاعات أن ٩٠ بالمائة من الشعب العراقي وحتى الكثير من شعب ذي قار نفسه لايعرف اي شيء او معرفة بحضارة سومر ولگش والزقورة والقيثارة وشبعاد ومهد ابراهيم الخليل ووووووو... الخ .. في حين استخدم المصريون كل الوسائل اعلاميا واقناع العالم بان حضارة الفراعنة هي اقدم الحضارات ، وحتى الاردنيين لعبوا على هذا الوتر وعملوا جاهدين في سبيل اقناع العالم بان لهم حضارة هي اقدم الحضارات..

كنتُ اتابع معظم القنوات الاوروببة والغربية والتي تناولت زيارة البابا فرنسيس الى العراق ( حاجاً ) فاتجهت انظار العالم بكل آفاقه الى مكانين لهما اهميتهما وقدسيتهما في العراق : مرجعية النجف وذلك الزقاق الضيق الذي يقطن فيه ذلك الرجل المهيب الذي يستحق ان يقف الحبر الاعظم على اعتاب بيته الصغير العتيق المتواضع ، والمكان الثاني وهو موقع الحج لمسيحيي العالم في الناصرية ..

ورغم تهديدات بعض الاعراب ودفعهم المليارات كي يبعدوا البابا عن زيارة النجف وذي قار..

زيارة لم يقم بها البابا لامن قبل ولا من بعد ، حملت مضامين كبيرة حتى انه قال اليوم ( سأغادر العراق وقلبي باق في العراق ) ..

الذي اثار انتباهي عند لقاء المسؤولين في قصر الضيافة في رئاسة الجمهورية كان المسؤولون قد تكالبوا لاجل الظهور في الاعلام ، ولكن من المؤسف لم نجدهم في الناصرية ، كان عليك يارئيس الوزراء ان تذهب الى الناصرية وتكون في استقباله انت شخصيا لانك تنحدر منها !؟ ولان حج الرجل كان اليها ..

كان على وزير الثقافة والاثار ان يحضر شخصياً الى الناصرية لان هذا من صميم عملك !!

كان على لجنة الثقافة والاثار البرلمانية الحضور بنفسهم الى اور لان هذا من اختصاصكم ..

ولكن للاسف فأن الناصرية لاتعنيهم ، لذلك اوجه رسالتي الى اهلنا في ذي قار والى صناع القرار والمسؤولين والاكاديميين ان تتظافر الجهود لاجل الضغط على الحكومة وقبل تشريع قانون الموازنة وتخصيص مبالغ لاتقل عن ثلاثة مليارات دولار تكون لاقامة مشاريع كبيرة لبناء مطار ذي قار الدولي ومجموعة مراكز حضارية وفنادق كبيرة وشوارع وسلسلة بنايات في المناطق الحضارية وتبليط شوارع عديدة لان الناصرية الان بنظر جميع المسيحيين في العالم هي مقصد الحجيج وهي المكان المقدس الذي سوف يقصدونه سنوياً ..

ومن هذا المنطلق ادعو المحافظ الفريق ( عبد الغني الاسدي) وانت الغيور وابن الناصرية الى اصدار قرار بتأسيس ( مجلس حضارة ذي قار ) من المختصين بشأن الحضارات والاثار والتراث وذي قار تحوي الكثير من تلك الكفاءات واذكر منهم على سبيل المثال ( الرائع الدكتور عبد الامير الحمداني الوزير السابق ، والمبدع المتفاني عامر عبد الرزاق مدير اثار ذي قار ، والمختص الرائع علي الشيال ) وإخرون ترتأيها المحافظة بعد التشاور مع المختصين والاكاديميين ، يأخذ هذا المجلس على عاتقه وضع خطط استراتيجية شاملة للنهوض بحضارة ذي قار وهي الحضارة الاولى في العالم والتعريف بها وترميمها ووضع رؤيا متكاملة .. وكذلك الضغط على الدولة ( حكومة وبرلمان ) لاجل تخصيص هذا المبلغ ..

واذا فشلت المحافظة بالحصول على تلك الاموال ؛ فأني قلتها سابقاً ومرارا ؛ ادعو الى اقامة ( اقليم ذي قار ) وهذا الامر دستوري ؛ فلدى ذي قار ؛ النفط ؛ الغاز ؛ الاهوار ؛ الثروة السمكية ؛ الزراعة ؛ فضلاً عن قضية ( حج المسيحيين ) التي اصبحت قضية عالمية ؛ وبهذا الاقليم صدقوني سنتخلص من الظيم والفقر والحرمان وتكون للذيقاريين هوية عالمية ، والاقليم لايعني الانفصال وانا شخصياً وبهمة الغيارى من رجال القانون في ذي قار نضع لكم دستوراً قائم على مبدأ الفصل بين السلطات ؛ أرجو من النبلاء أن لايتركوا الساحة للجهلاء ؛ واعلموا والله فأن اصحاب المناصب لاتهمهم سوى مناصبهم ووجاهتهم وامتيازاتهم ، فهم حتى الشمس يريدون منها كتلة سياسية ليستنبطون منها أملاك خاصة وارتداء ربطة العنق والهندام في حين الاخرون يعيشون تحت قرص الشمس في ساحة حربٍ ليبقوا ابناء الفقر هم وقود الحروب المتلاحقة ، وحتى الدستور جعلوه قمراً في الليل ..

من الان ادعو جميع المهتمين والمختصين والكفاءات الى عقد مؤتمر وطني لذي قار في بهو الناصرية ،، هذه نصيحتي لكم ياابناء ذي قار ولاتكونوا كمن باع وطنه ومزق اوراقه الثبوتية ، وكفاكم تهميشاً .. فإسم ذي قار فراشٌ ثم ملتحفُ ..

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