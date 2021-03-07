عاجل : عاجل بالفيديو لحظه وداع الامام المفدى السيد علي السيستاني لبابا الفاتيكان
المقالات

لماذا استقبلنا البابا بالدفوف والسيوف؟!

65 2021-03-07

 

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com  ||

 

الإنطلاق من الجزئيات لتفسير الكليات، منهج قديم في تفسير الأحداث، وإستشراف ما يمكن أن تؤول اليه، ومثله ثمة منهج في تصميم النماذج الهندسية، خصوصا في هندسة المباني الحديدية، حيث يصار الى تفكيك الهيكل الحديدي القائم الى أجزاء، ثم  تصمم قطع جديدة مشابهة للقديم، لبناء مبنى مشابه له، وبما يسمى بالهندسة العكسية، وهو بالتالي إحد طرائق التحليل السياسي.

لذلك بدلا من الإستغراق في الجزئيات، التي رافقت وترافق زيارة بابا المسيحيين الى العراق، وهي زيارة مرحب بها لذاتها وليس لنتائجها، يتعين أن تكون تلك الجزئيات، دليلنا في تفسير المقاصد من الزيارة، والتوصل الى أهدافها الأولية والمرحلية والإستراتيجية.

في أحداث من هذا النوع، فإن سلوك الضيف والمضيف يعكس دائما؛ ما يرد أي منهما قوله أو الوصول اليه.

من لحظة هبوط "الضيف" أرض العراق، وخلعه قلنسوة البابوية عن رأسه وسيره حاسرا، فإن البابا وهو الضليع بعلوم اللاهوت والناسوت، أراد أن يعلن على الملأ، أنه الآن في أرض مقدسة، وان قدسيتها تفرض عليه؛ أن يقف في حضرة الأقداس حاسر الرأس، مكشوفا من أغطية الذنوب، عله يظفر ببركة المكان والزمان وصاحبهما عليه السلام، الذي يعرفه بابا المسيحيين جيدا، وذلك وفقا للعهد القديم "التوراة"، التي يعتبرها المسيحيين جزءا لا يتجزأ من عقيدتهم.

فيما تصرف "الضيف" الكبير بما يليق بالمكان والزمان، كان "المضيف" يتصرف على نحو مغاير، فقد أعد إستقبلا راقصا، برقصة السيوف التي لا تمت أبدا الى تراثنا بصلة، على الأقل لا يمارسها أكثر من تسعة أعشار العراقيين، فلا العرب الشيعة ولا الكورد أو التركمان، ولا حتى المسيحيين أنفسهم يمارسونها، بل تمارسها جماعات بدوية عربية، قليلة جدا منعزلة في البوادي، فما الذي اراده "المضيف" من الـ"يشامغ الحمر" والسيوف العريضة النصال؟!

في ذاكرتنا أن ثقافة "اليشماغ الأحمر"؛ ليست ثقافة عراقية أصيلة، بل هي ثقافة صدامية منتحلة من الجزيرة العربية، عمل الطاغية المقبور على نشرها بقوة إبان حربه على إيران، تزلفا للأنظمة العربية السعودية والخليجية، وليقول من خلالها أنه منهم!

السيوف تمثل ثقافة العنف والدم والقوة، وهي ثقافة يعمل العالم أجمع على مغادرتها، حتى أصحابها السعوديين الذين وضعوا السيف؛ تحت لفظة التوحيد في علمهم، يفكرون اليوم بشكل جاد بإزالة السيف من هذا العلم، كي يتقبلهم العالم كبشر اسوياء، يتعايشون مع الآخرين بسلام، بدلا من "عار" الإرهاب الذي دُمغوا به الى الأبد.

"الضيف" رجل سلام ودين كبير، وزعيم لأكثر من مليار "متدين" كاثوليكي، ليس في قاموسه المعلن على الأقل، أي قبول لثقافة السيوف، بل وجدناه في اكثر من مناسبة ولأهداف ظاهرها السلام والمحبة، يقبل ايادي واقدام كثيرين!

السيف واليشامغ الحمر ورقصة "الدحة" والدفوف، رسالة إنتماء سيئة، أعلنها "المضيف" بالتفاصيل المملة الى ثقافة السيف السعودية، وهي ليست خطأ إحتفاليا ولا رسالة بلهاء، بل كانت إجراءا مقصودا، تم تصميمه بعناية فائقة، بدلا من أن يستعرض "المضيف" أمام ضيفه ثقافة الإسلام، التي تعني السلام في بلد السلام!

ثم أن لكل قادم كرامة، ولكل مقام مقال، ولكل ضيف طريقة استقبال تليق بشخصه، فمنذ متى يتم استقبال رجال الدين، بالسيوف والدفوف و"الجالغي البغدادي" والرقص والغناء؟!

الضيف داعية سلام، ولو أطلق المضيف مئات من الحمامات البيض إحتفاءا بمقدم ضيفه، لكان منظرا مهيبا رائعا، لكننا إستقبلناه بالسيوف..فهل كان السيف يوما دلالة للسلام؟!

ثمة من يعتقد أن السفير السعودي، دفع أمولا وهدايا لمنظمي حفل الاستقبال، لإدخال رقصة الدحة السعودية، لتمثل العرب السنة ولكي يقال انهم امتداد لثقافة السعودية..!

كلام قبل السلام: السيوف والدفوف واليشامغ الحمر إنتماء، وليست مستلزمات حفل إستقبال فقط، وهذا هو الذي أراد "المضيف" قوله للضيف، ولبئس ما قال..!

سلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا استقبلنا البابا بالدفوف والسيوف؟!
المقاومة في لقاء المرجعية الدينية بالبابا
الإعلام المهندس وتعبيد الطرق!
كان يا ما كان زارنا بابا الفاتيكان..!
الانسانية في الدين
الحبر الأعظم من جغرافيا الكثلكة المسيحية إلى حشد المقاومة الإسلامية !
لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة الثامنة
المرجعية الدينية تنقذ العراق من مهزلة استقبال البابا ..!
المقاومة روحها معرفة الحقيقة..فلسفة الحقيقة الكاملة
رسائل الحبر الاعظم البابا فرانسيس وآية الله السيد السيستاني للشعب العراقي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك