سبع (لاءات) سيستانية هي مهمة القيادات الدينية في العالم

سميرة الموسوي ||

الامام السيستاني دام ظله الوارف يحمل رئيس دولة الفاتيكان رسالة الى العالم مفادها أن مهمة القيادات الدينية هي رفض سبع حالات من حياة الانسان بسبع لاءات هي ؛

· لا للفقر

· لا لغياب العدالة الاجتماعية

· لا للحصار

· لا لكبت الحريات الدينية

· لا للعنف

· لا للتطبيع

· لا للظلم .

والحقيقة أن هذه اللاءات جرت في سياق منهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية .

والمنهج يتسع لحالات أكثر وبحسب الظروف ينبغي القضاء عليها من خلال الوقوف صفا واحدا بوجه القوى العظمى المهيمنة ،والطامعة ، والمستعمرة،والمستكبرة

هذا هو الامام السيستاني متلمسا أحلام وتطلعات الانسان حيثما كان ولا سيما الانسان المظلوم المؤمن بمباديء التحرر .

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير .