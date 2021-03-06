سبع (لاءات) سيستانية هي مهمة القيادات الدينية في العالم

سميرة الموسوي ||
الامام السيستاني دام ظله الوارف يحمل رئيس دولة الفاتيكان رسالة الى العالم مفادها أن مهمة القيادات الدينية هي رفض سبع حالات من حياة الانسان بسبع لاءات هي ؛
· لا للفقر
· لا لغياب العدالة الاجتماعية
· لا للحصار
· لا لكبت الحريات الدينية
· لا للعنف
· لا للتطبيع
· لا للظلم .
والحقيقة أن هذه اللاءات جرت في سياق منهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية .
والمنهج يتسع لحالات أكثر وبحسب الظروف ينبغي القضاء عليها من خلال الوقوف صفا واحدا بوجه القوى العظمى المهيمنة ،والطامعة ، والمستعمرة،والمستكبرة
هذا هو الامام السيستاني متلمسا أحلام وتطلعات الانسان حيثما كان ولا سيما الانسان المظلوم المؤمن بمباديء التحرر .
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha