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سبع (لاءات) سيستانية هي مهمة القيادات الدينية في العالم


 

سميرة الموسوي ||

 

الامام السيستاني دام ظله الوارف يحمل رئيس دولة الفاتيكان رسالة الى العالم مفادها أن مهمة القيادات الدينية هي رفض سبع حالات من حياة الانسان بسبع لاءات هي ؛    

·        لا للفقر

·        لا لغياب العدالة الاجتماعية

·        لا للحصار

·        لا لكبت الحريات الدينية

·        لا للعنف

·        لا للتطبيع

·        لا للظلم .

والحقيقة أن هذه اللاءات جرت في سياق منهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية .

   والمنهج يتسع لحالات أكثر وبحسب الظروف ينبغي القضاء عليها من خلال الوقوف صفا واحدا بوجه القوى العظمى المهيمنة ،والطامعة ، والمستعمرة،والمستكبرة

هذا هو الامام السيستاني متلمسا أحلام وتطلعات الانسان حيثما كان ولا سيما الانسان المظلوم المؤمن بمباديء التحرر .

 

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير .

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