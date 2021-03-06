فنتازيا بابوية

جهاد النقاش ||
١- الحكومة تستقبل زعيم أكبر طائفة دينية/ بالدك والركص!
٢- من باب الملائمة الكاظمي يحيي رسول السلام/ بسيوف أجلاف الصحراء!
٣- تعبيرا عن النوايا السليمة، الجوق العسكري الرسمي يعزف للبابا/ (الله أكبر، فوق كيد المعتدي)!
٤- الهواء العراقي يتبرأ من (دكة) الصورة/ ويحمل الهوى الأمريكي المسؤولية!
٥- أمريكا توافق على إطلاق بعض الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك العراقية/ ويكلك إيران تتحكم بالعراق!
٦- ستيفن يكول البابا ضيف والما يحترم ضيف العراق ما يحترم العراق/ زين واليكتل ضيف العراق؟!
٧- إذا كان السيد السيستاني (دام ظله) ميت/ فكيف التقاه البابا!
٨- الحرة تنشر برنامج زيارة البابا وتحذف منه لقاءه بالمرجع/ ها ياهو الطلع ضايج هسه؟!
٩- أصاب نيافته حين طلب أن نرفع رؤوسنا للنجوم/ فقد رأينا مسيرات الحو.ثيين ترفع سعر خام برنت العراقي!
١٠- العراقية تنشر تفاصيل اللقاء دون الإشارة إلى ذكر الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة/ هاي العراقية وهيج جا القناة الرابعة الإسرائيلية شلون!
سؤال الفنتازيا: بيان الفاتيكان: اللقاء فرصة للبابا لتقديم الشكر لآية الله العظمى السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف.
لو متلقي البابا مفتي آل سعود، وأتباعه، شيكلهم؟
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