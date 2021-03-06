فنتازيا بابوية

جهاد النقاش ||

١- الحكومة تستقبل زعيم أكبر طائفة دينية/ بالدك والركص!

٢- من باب الملائمة الكاظمي يحيي رسول السلام/ بسيوف أجلاف الصحراء!

٣- تعبيرا عن النوايا السليمة، الجوق العسكري الرسمي يعزف للبابا/ (الله أكبر، فوق كيد المعتدي)!

٤- الهواء العراقي يتبرأ من (دكة) الصورة/ ويحمل الهوى الأمريكي المسؤولية!

٥- أمريكا توافق على إطلاق بعض الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك العراقية/ ويكلك إيران تتحكم بالعراق!

٦- ستيفن يكول البابا ضيف والما يحترم ضيف العراق ما يحترم العراق/ زين واليكتل ضيف العراق؟!

٧- إذا كان السيد السيستاني (دام ظله) ميت/ فكيف التقاه البابا!

٨- الحرة تنشر برنامج زيارة البابا وتحذف منه لقاءه بالمرجع/ ها ياهو الطلع ضايج هسه؟!

٩- أصاب نيافته حين طلب أن نرفع رؤوسنا للنجوم/ فقد رأينا مسيرات الحو.ثيين ترفع سعر خام برنت العراقي!

١٠- العراقية تنشر تفاصيل اللقاء دون الإشارة إلى ذكر الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة/ هاي العراقية وهيج جا القناة الرابعة الإسرائيلية شلون!

سؤال الفنتازيا: بيان الفاتيكان: اللقاء فرصة للبابا لتقديم الشكر لآية الله العظمى السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف.

لو متلقي البابا مفتي آل سعود، وأتباعه، شيكلهم؟