قريبا؛ استبدال بن نايف بمحمد بن سلمان وليا للعهد

ناجي امهز ||

وللحقيقة كشف هذه الجريمة سيحدث انقلاب بالعالم يبدا بالشرق الاوسط حسث يتم تنحية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اخرج من حرب اليمن مهزوما حتى دون الحفاظ على ماء وجهه بايجاد مخرج سياسي للازمة، وتنصيب الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز بحال كانت صحته تسمح بذلك، وتقرير معهد بروكينغز كان واضحا بهذا الخصوص وقد دعا بايدن لتبني قضيته، والا سيتم تكليف الامير احمد بن عبد العزيز وهو مرشح بسبب التوافق البريطاني الامريكي

وهذا ما أعلنه اليوم أحد وزراء العدو في الكيان الغاصب الإسرائيلي، الذي قال استبدال بن نايف بمحمد بن سلمان وليا للعهد.