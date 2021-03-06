المقالات

قريبا؛ استبدال بن نايف بمحمد بن سلمان وليا للعهد

80 2021-03-06

 

ناجي امهز ||

 

وللحقيقة كشف هذه الجريمة سيحدث انقلاب بالعالم يبدا بالشرق الاوسط حسث يتم تنحية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اخرج من حرب اليمن مهزوما حتى دون الحفاظ على ماء وجهه بايجاد مخرج سياسي للازمة، وتنصيب الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز بحال كانت صحته تسمح بذلك، وتقرير معهد بروكينغز كان واضحا بهذا الخصوص وقد دعا بايدن لتبني قضيته، والا سيتم تكليف الامير احمد بن عبد العزيز وهو مرشح بسبب التوافق البريطاني الامريكي

وهذا ما أعلنه اليوم أحد وزراء العدو في الكيان الغاصب الإسرائيلي، الذي قال استبدال بن نايف بمحمد بن سلمان وليا للعهد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قريبا؛ استبدال بن نايف بمحمد بن سلمان وليا للعهد
العراق الى الهاوية
*ذكريات شتاءٍ ملتهب وربيع مجدب**ج6- العَوّاية*
لا تقلق أيها البابا
قداسة البابا؛ العراقيون ينتظرون منك الكثير
تصحيح عقائدي..!
مِحنَةُ (السَّيِّدِ العَظِيمِ) مَعَنَا !
♦️ أب المؤمنين♦
لا البابا ولا الماما..لا تتعبوا انفسكم؛ العراق لن ينقلب على عقبيه..!
لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة السابعة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك