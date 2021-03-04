المقالات

قداسة الحبر الأعظم: "أمريكا قتلت مَن حرر الكنائس وأنقذ المسيحيين.."


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪️ أهلاً وسهلاً برجل الدين الأول للمسيحية في عالمنا اليوم، الحبر "الأعظم" بابا الفاتكان..

رجل السلام الذي سيحل ضيفاً عزيزاً على وادي السلام و لا تنعم الناس هناك بالسلام!

قداسة الحبر الأعظم "البابا" نحن أتباع مَن يرى الخلق صنفان: اخ في الدين أو نظير في الخلق.

والمعيار لدينا هو التقوى قبل كل شيء وبعده، هذه من دروس مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل التي لا يمثلها إلا أئمة الهدى من آل بيت محمد "ص" الذين أذهب الله تبارك وتعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وستبقى هذه المدرسة "نور الله" حتى تشرق الأرض بنور ربها من جديد..

قداسة الحبر الأعظم "البابا" ما تعرض له أتباع الديانة المسيحية وكنائسهم في العراق كان على يد زمرة داعش الإرهابية التكفيرية التي صنعتها ومولتها وخططت لها أمريكا "التي تدعي المسيحية وهي منها براء" والصهيونية التي لا تمثل ديناً ولا تنتمي إلى قيم..

داعش الإرهابية التكفيرية ليست من الإسلام بشيء وليست منا نحن بالذات بشيء، بل وقفنا بكل قوة أمامها وقدمنا فلذات أكبادنا ونحن نتصدى لها ونمنع تعدياتها على خلق الله بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم وتوجهاتهم وجغرافيتهم..

نحن ومن تحت منبر علي  أمير المؤمنين "ع" لبسنا القلوب على الدروع وتهافتنا على ذهاب أنفسنا من أجل الإنسانية والمحبة والسلام..

نحن أهل محبة وسلام.

هل أخبروك يا قداسة الحبر الأعظم "البابا" عن الحشد الشعبي المقدس؟

هل حدثوك عن الدور الذي قام هذا الجمع المبارك بشيوخه وشبابه ونسائه وأطفاله الذين لم يبلغوا الحلم؟

هل حدثوك عن دور  سليماني والمهندس رضوان الله عليهما في هذا الحشد؟

هل أخبروك أن أمريكا "التي تدعي المسيحية" هي التي قتلتهما بعد كل الجهود الكبيرة التي بذلاها وهما يدافعان عن المسيحية، عن المسيحيين وكنائسهم التي فجرتها داعش الأمريصهيونية؟

نعم يا قداسة البابا أمريكا قتلت المدافعين عن المسيحية في العراق وقد كانت هي الأشد على المسيحيين وعلى الإنسانية جمعاء في هذا البلد!

قد لا يُنصف الحشد الشعبي المقدس في زيارتك التاريخية هذه..

وهذا شيء أتوقعه لسببين:

الأول/ إن أمريكا لا تريد لنفسها الفضيحة..

نعم إنها فضيحة داعش التي سحقها حشد علي..

وبالتالي ستعمل وتأمر أذنابها دون أن يحظى الحشد الشعبي المقدس بمكانته الطبيعية التي يقر له بها كل إنسان منصف على وجه هذه الأرض.

الثاني/ هناك من يحسد الحشد الشعبي المقدس لما حقق من إنتصارات تُحسب له أولاً قبل غيره..

هناك مَن يعتقد إن الحشد سيلغي دوره وهو لا دور له أساساً..

وهؤلاء يعملون مع هؤلاء لأن لا يُنصف الحشد!

لكني أثق بإنصاف المسيحية العراقية الأصيلة بأن تُنصف الحشد تُنصف الشهيدين المظلومين القائد الحاج قاسم سليماني والقائد الحاج ابو مهدي المهندس رضوان الله عليهما، بأن تحفظ للحشد ولشهيديه ولجميع شهدائه الجميل وأي جميل كان.

ولهذا يا قداسة الحبر الأعظم "البابا" أُطالبك بإسم الإنسانية والسلام والمحبة أن:

 توجه شكرك للعراقيين .. لحشدهم وقواتهم الأمنية ..لشهدائهم .. للشهيدين العظيمين سليماني والمهندس رضوان الله عليهما..

وأنت تزور وادي السلام ضع اكليلاً من زهور الفاتكان على قبر الشهيد المهندس وقل له أن يبعث بنصفها إلى قبر الشهيد سليماني لكي تقبل الزيارة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جعجعات لا تورد الطحين..!
دائرة الشكوك بعد أستهداف الحشد الشعبي..!
المشكلة والمأساة العراقية ..اين يكمن الحل؟!
حلم بقدر معطف..!
لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة السادسة
قداسة الحبر الأعظم: "أمريكا قتلت مَن حرر الكنائس وأنقذ المسيحيين.."
ماذا إذا لم نشخص الأسباب الحقيقية؟!
سفينة الحكومة وغرقى الشعب..!
انتخابات العراق: لمن الحق الدستوري في ترشيح رئيس الوزراء: للكتلة النيابية ام للكتلة الانتخابية؟
زيارة البابا بين الترحيب والتشكيك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك