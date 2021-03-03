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ماذا يحتاج العراق؟!


 

د. سيف الدين زمان الدراجي ||

 

ماهي معايير واسس تقييم نجاح تصدي اي مسؤول لموقع المحافظ؟

هناك تجربتين او منهجين، ايهما الافضل؟ وايهما يتناسب والتحديات التي يواجهها العراق؟ لكل منها محاسن ومساوئ.

١- موقع المحافظ كشخصية مدنية يتم ترشيحها والتصويت عليها من قبل مجلس المحافظة المنتخب.

 الامر الذي سيعزز اسس النظام الديمقراطي وتمثيل الناخبين لاسيما لممثليه من المحافظة الذين هم على دراية بالتحديات التي تواجهها المحافظة.

وهو ما سيزيد من شفافية المراقبة والمحاسبة check and balances. الا ان ذلك قد يصطدم بعقبة المحاصصة وإضعاف جهة على حساب اخرى لاسباب لا مجال لذكرها الان.

٢- محافظ عسكري يمتلك صلاحيات واسعة ( تجربة السيسي) اوتوقراطي قادر على العمل دون قيود وعقبات لخدمة المحافظة، يؤسس لدور عسكري لتولي مناصب عليا خارج منظومة القوات المسلحة.

 الا ان ذلك قد يكون سلاح ذو حدين، حاكم عسكري غير مقيد مهني او تأسيس للتفرد بالسلطة مع اهمال دور الناخبين في اختيارهم لمن يمثلهم لخدمة مصالحهم.

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