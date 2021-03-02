فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- ستيفن نبيل المحرض الأول على الكراهية/ يرحب بزيارة البابا!
٢- أصحاب شعار: ماكو وطن ماكو دوام/ يباركون للمعلم عيده!
٣- فائق دعبول يصرح ضد قائد النصر/ صدق المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص!
٤- الحشد سيادة البلد/ لمن لا يرى رغد وعائلتها أسياده!
٥- الصوت الجميل يزيد الحق وضوحا/ نسخة منه للإرشادات الدينية في العتبة.
٦- إلا تنتهي فترة رئاسة بايدن/ يلا الحكومة تدين بالقصف!
٧- مع قرب زيارة البابا للزقورة/ المناطق القريبة منها ترفع شعار: قتلنا العطش!
٨- أمريكا تطلب تفكيك قوات التدخل السريع السعودية/ تريدهم ينشرون الناس ع البطيء!
٩- بعد واقعة (ذات القنادر) أمس/ نطالب أن يدخل النواب إلى البرلمان حفاي!
١٠- القوات الأمريكية تقصف الحشد/ فتطمئن حكومتناعلى ابن سلمان!
سؤال الفنتازيا: من رغد لدعبول أي واحد يريح السعوديين يستضيفونه، جا شماله الإعلام العراقي؟!
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