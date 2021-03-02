فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- ستيفن نبيل المحرض الأول على الكراهية/ يرحب بزيارة البابا!

٢- أصحاب شعار: ماكو وطن ماكو دوام/ يباركون للمعلم عيده!

٣- فائق دعبول يصرح ضد قائد النصر/ صدق المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص!

٤- الحشد سيادة البلد/ لمن لا يرى رغد وعائلتها أسياده!

٥- الصوت الجميل يزيد الحق وضوحا/ نسخة منه للإرشادات الدينية في العتبة.

٦- إلا تنتهي فترة رئاسة بايدن/ يلا الحكومة تدين بالقصف!

٧- مع قرب زيارة البابا للزقورة/ المناطق القريبة منها ترفع شعار: قتلنا العطش!

٨- أمريكا تطلب تفكيك قوات التدخل السريع السعودية/ تريدهم ينشرون الناس ع البطيء!

٩- بعد واقعة (ذات القنادر) أمس/ نطالب أن يدخل النواب إلى البرلمان حفاي!

١٠- القوات الأمريكية تقصف الحشد/ فتطمئن حكومتناعلى ابن سلمان!

سؤال الفنتازيا: من رغد لدعبول أي واحد يريح السعوديين يستضيفونه، جا شماله الإعلام العراقي؟!