مجرد رأي ..!

سامي التميمي ||

البعض يعتمد على قوته الذاتية وأرادته القويةالواعية ويذلل كل الصعاب ويصمم طريقه بثبات وعزيمة ونجاح ويخلق من اللاشئ أشياء كثيرة ومثيرة . وبعضهم يحاول أن يتكأ على عجزه ويؤمن به ولايفكر ولايحاول أن يجرب وليس له القدرة على الأعتماد على نفسه .

الدولة العراقية بجميع مفاصلها منذ 2003 ولحد الأن معتمدة على قوات التحالف وأمريكا وأيران وتركيا وبعض الدول .

ترى هل سيطول هذا الأمر وترتهن سياستنا وأقتصادنا وخيراتنا لهذه الدول . ومتى سنحاول ونجرب ونبدأ الخطوة الصحيحة .

مادام هناك أمريكا ودول التحالف وبعض الدول مسيطرة على أفكارنا وسياستنا وخطواتنا .

أعلموا ليس هناك تقدم وسنبقى ( جاك الذيب . جاك الواوي ) .

اليابان بعد الحرب أعتمد على قدارتها الذاتية وكذلك كوريا الجنوببة وألمانيا .