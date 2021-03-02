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مجرد رأي ..!


 

سامي التميمي ||

 

البعض يعتمد على قوته الذاتية وأرادته القويةالواعية ويذلل كل الصعاب ويصمم طريقه بثبات وعزيمة ونجاح  ويخلق من اللاشئ أشياء كثيرة ومثيرة . وبعضهم يحاول أن يتكأ  على عجزه ويؤمن به ولايفكر ولايحاول أن يجرب وليس له القدرة على الأعتماد على نفسه .

الدولة العراقية بجميع مفاصلها  منذ 2003 ولحد الأن معتمدة على قوات التحالف وأمريكا وأيران وتركيا وبعض الدول .

ترى هل سيطول هذا الأمر وترتهن سياستنا وأقتصادنا وخيراتنا لهذه الدول . ومتى سنحاول ونجرب ونبدأ الخطوة الصحيحة .

مادام هناك أمريكا ودول التحالف وبعض الدول مسيطرة على أفكارنا وسياستنا وخطواتنا .

أعلموا ليس هناك تقدم وسنبقى ( جاك الذيب . جاك الواوي ) .

اليابان بعد الحرب أعتمد على قدارتها الذاتية وكذلك كوريا الجنوببة وألمانيا  .

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