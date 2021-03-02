نحو رقابة مجتمعية..!

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عبد الكاظم حسن الجابري|| لغرض الشفافية ولغرض الحد من المحاباة والتزوير والرشوة في إحالة المشاريع نقترح الآتي. يتم عمل بوابة الكترونية لعرض المشاريع المتوفرة في المحافظة او الوزارات ويتم التقديم عليها الكترونية ثم تعرض أسماء الشركات المنافسة المستوفية للشروط بعدها تفتح العطاءات وتعلن نتائج نقاط المفاضلة التي حصلت عليها الشركات ضمن هذه البوابة والتي تكون متاحة امام الجمهور للاطلاع عليها بعدها يعلن اسم الشركة التي رسى عليها المشروع واسباب إحالة المشروع لها وكل هذا يتم الكترونيا في نافذة متاح الوصول فيها لكل ابناء المحافظة اذا كان مشروع محافظة ولكل ابناء الوطن ان كان المشروع وزاريا