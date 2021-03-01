فن الابحار..!

حسن عبدالهادي العگيلي ||

أمواج المصطلحات الفكرية شرسه جدا وماهرة بالتلاعب بنا!!!!!

الحاكمية،

الإسلام الأصيل،

الإسلام الأصولي،

آمركة الإسلام.

الإسلام فوبيا

جماعات التبرير الإسلامي.

دولة الخلافة....

الإسلام المزيف..

الإسلام الوسطي.

المسلم وبالخصوص العربي غير مسلح ببوصلة المعرفة،،،،،وخارج تماما عن دائرة (الدليل)

،وأكثر الاعتقادات تؤخذ عن طريق السكب في الأذن!! والمجتمع سماع للكذب.

سفينة ( محمد النبي) صامده ومقاومه.

مع ان تاريخيا اكثر من سطى على قمرة قيادتها.!! ... لا خبرة لديهم في الإبحار.