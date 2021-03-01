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فنتازيا نقاشية..!

67 2021-03-01

 

جهاد النقاش ||

 

١- التقرير الأمريكي يدين ابن سلمان بتقطيع خاشقجي/ وهم من سلحوه لذبح اليمانيين!

٢- بعد أن وصف الكاظمي سيد مقتدى الصدر بأنه زعيم المقاومة/ وزير الخارجية يصف المقاومة بالإرهاب!

٣- السفارة الصينية تكول أن اللقاح تبرع، وبيان الحكومة يكول حسب العقود/ ما تنحل إلا هاي زواده بلاش!

٤- لو علي شريعتي باقي جا كتب النا/ التشيع السعودي!

٥- حسب جواد الخوئي لازم دعاءنا يكون: اللهم إنا نرغب إليك بدولة علمانية/ تعز بها الإسلام وأهله!

٦- بعد إصابة سفير الفاتيكان في العراق بكورونا/ عراقيون يرفعون شعار: لا تسرع يا بابا نحن بانتظارك!

٧- المظاهرات بالناصرية/ والمفوضات وي أهل الحلة!

٨- عايض القرني يهدد بتصدير الانتحاريين بسبب إدانة ابن سلمان بتقطيع خاشقجي/ ويكلك داعش صناعة إيرانية!

٩- إيران تستدعي السفير التركي، وتركيا تستدعي السفير الإيراني بسبب العراق/ والعراق بنصهم لا داعي ولا مندعي!

١٠- إذا تريد النواشيط يهتمون بالسيادة/ خلي أبو علي العسكري يغرد!

 

·        سؤال الفنتازيا: الحلبوسي: على بعض ممثلي البعثات أن يعي واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه. شتكولون قصده ع السفير البريطاني مو؟

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