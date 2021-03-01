فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- التقرير الأمريكي يدين ابن سلمان بتقطيع خاشقجي/ وهم من سلحوه لذبح اليمانيين!
٢- بعد أن وصف الكاظمي سيد مقتدى الصدر بأنه زعيم المقاومة/ وزير الخارجية يصف المقاومة بالإرهاب!
٣- السفارة الصينية تكول أن اللقاح تبرع، وبيان الحكومة يكول حسب العقود/ ما تنحل إلا هاي زواده بلاش!
٤- لو علي شريعتي باقي جا كتب النا/ التشيع السعودي!
٥- حسب جواد الخوئي لازم دعاءنا يكون: اللهم إنا نرغب إليك بدولة علمانية/ تعز بها الإسلام وأهله!
٦- بعد إصابة سفير الفاتيكان في العراق بكورونا/ عراقيون يرفعون شعار: لا تسرع يا بابا نحن بانتظارك!
٧- المظاهرات بالناصرية/ والمفوضات وي أهل الحلة!
٨- عايض القرني يهدد بتصدير الانتحاريين بسبب إدانة ابن سلمان بتقطيع خاشقجي/ ويكلك داعش صناعة إيرانية!
٩- إيران تستدعي السفير التركي، وتركيا تستدعي السفير الإيراني بسبب العراق/ والعراق بنصهم لا داعي ولا مندعي!
١٠- إذا تريد النواشيط يهتمون بالسيادة/ خلي أبو علي العسكري يغرد!
· سؤال الفنتازيا: الحلبوسي: على بعض ممثلي البعثات أن يعي واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه. شتكولون قصده ع السفير البريطاني مو؟
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