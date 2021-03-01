الذباب الالكتروني وتلميع وجه المسؤول

علي فضل الله ||

شاهدت احد المحللين السياسين، وفي لقاء مع المقدمة سحر عباس على قناة دجلة.. حيث تكلم هذا المحلل وعدد منجزات الحكومة واذا سمعها اي شخص منكم تلك المنجزات (طبعا" هي بالحلم مو بالحقيقة)يتصور نفسه باليابان..

عليه حبيت ابلغ هذا الخير واقول له ؛

ايها المحلل السياسي الورده.. أنت تدري

الصومال والسودان وافغانستان وووكثير من الدول الفقيرة بدأت بتطعيم ابنائها من لقاح كوفيد19. وعراق الحكومة الحالية لحد هذه اللحظة گظاها علينا (راح يوصل اللقاح نهاية الشهر) يا شهر بس الله يدري؟خوووش منجز

شني هاي

انت تدري الحشششد(قاطع شريان الارهاب القادم من الاراضي السورية) يقصف من قبل الامريخان بالتعاون مع الحكومة.. خوووش منجز

شني هاااي

بعد منجز اخر وليس الاخير (تم رفع صرف الدولار $ ليصبح 146 الف دينار بعد ان كان في كل الحكومات120 الف.. بحجة دعم المنتج المحلي والصناعة ومعاملها معروضة للبيع وحكومتك تعفي 350 منتج اردني(اسرائيلي) يعني الحكومة تدعم المنتج الاردني(صهيون).. خوووووش منجز

شني هااااااي

كلها بچفه ومن شفت مجموعة من الخارجين عن القانون ومحسوبين عالمتظاهرين بالناصرية يركضون وراء مجموعة من قوات مكافحة الشغب والجماعة يهرولون كالقطيع ونفس الحال مع الشرطة الاتحادية..، وابو المنجزات يتفرج على اهانة مقاتليه... ترى خووووش منجز

شني هاي

شنننننني هاااااااي

ولك يا منجز.. ولك استحي اذا كان عندك حياء

ابشركم باللقاء القادم راح يتكلم هذا المحلل الوردة عن..

معجزات الحكومة وليس المنجزات

نسيت اخبركم هذا المتحلل اكيد هو خريج كلية المشاوي قسم تشييش التكة والمعالگ

الحرب خدعة... وكثير منا يقبل ان يخدع وبرضاه

فمتى نفضح الماكرين؟