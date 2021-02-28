دوامة الإفراط في التعددية

واثق الجابري ||

الشعب، الأرض، السلطة، أعمدة ثلاث تنصب بهم خيمة الدولة.. ومنها مولود رحم الدولة وبرحمتها وراحم لها، ومكونات تندمج مع بعضها، وبدونها فهو حمل خارج رحمها، ومخلوق مشوّه ومشوِه للدولة.. وبهذه الركائز في أية حالة منهما، تتولد هيئات رسمية، وثقافة وطنية، وتربية مبدئية، وحقوق وواجبات، وأحزاب تبني ومعارضة بناءة.

إنتماء المواطن لا يعني بالضرورة الإنخراط بوظيفة، أو ممارسة السياسة بالإنتماء الحزبي، ولا على قاعدة تأييد الدولة أو معارضتها بأية صورة كانت، وهذا لا ينفي الميولات الآيدلوجية، ولا يُخلي مسؤولية الشعب من الممارسة السياسية، ومشاركته الواعية للمصلحة الجماعية وتحفيز الشعور بالمسؤولية..

صوت المواطن هو جزء من صناعة السلطة وهو مصدرها، معبراً عن القبول أو الرفض لأفعال سياسية ما، ومحركأ لإستنهاض بقية الجماهير نحو محور الدولة.

توصف الأمة بأنها مصدر السلطات، وبذلك تشارك في الممارسة الديمقراطية؛ سواء إنتمت للأحزاب، أو قدرت المصلحة الوطنية، وأعطت صوتها لمن يستحقه، والمواطن قطب رحى العمل السياسي والحزبي، ومصدر جذب وتحفيز للقوى السياسية كي تعمل لتحقيق رغباته، والرأي العام يصنعه التوجه الشعبي الغالب، وجماهير متحركة لتغيير مسارات الدولة في حال إقترابها، من مكامن الانزلاق وتشويه صورتها.

يشترط قانون الأحزاب السياسية المقر عام 2015 على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة المؤسسة للحزب عن (7) ولا يقل أعضاء الحزب عن (2000) عضو من مختلف المحافظات، مع مراعاة التمثيل النسوي، وأن لا يقل أعضاء الأحزاب التي تمثل المكونات الإثنية (الأقليات) عن 500 عضو، وفي تجربة العراق وبغياب قانون يحد من تكاثر الأحزاب؛ تبدأ القوى السياسية والمجتمعية بالتهافت على مفوضية الانتخابات لتسجيل الأحزاب والكيانات، وكلما إقتربت الإنتخابات؛ زادت وتيرة الإنقسام والتشضي ، وولادة أحزاب وتكتلات، قبل أن تكتمل مدة "حمل" شروط العمل السياسي ومبرراته وغاياته.. مرة للوصول للسلطة ومغانمها، وآخرى إتفاقا من نفس القوى لتجتمع بعد الإنتخابات..

كما أعلنت المفوضية فإجمالي طلبات التسجيل منذ العمليات الانتخابية السابقة وحتى الآن بلغت 438 طلباً، بضمنها الأحزاب المجازة كانت 230 حزباً، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 62 طلبا، وطلبات الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين بلغت 128 طلباً، أما عدد طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزبا..

من المتوقع ان تتقسم خيارات المواطنين بين الأعداد الكبيرة للاحزاب، وبمؤثرات بعيدة تماما عن البرنامج والنزاهة والكفاءة، اتباعا لمؤثرات كالعشيرة والمصلحة والمال والشعارات الفارغة.. وكم من الصور المتشابهة والمتناقضة التي تجعل المواطن بين دوامة الإختيار وحجم الضغط، الذي يصل الى الإغراء أو الإبتزاز للحصول على صوته.

نالت الأحزاب والكتل بصغيرها وكبيرها والقوائم المنفردة، إهتماماً إستثنائياً من قبل وسائل إعلام تملكها، وركزت على إثارة الجدليات والتناقضات، وإنتهاج برامج الإثارة الأكثر جذبا للمشاهدة، والتي تشوه العمل السياسي وآليات إصلاح الدولة بالمشاركة السياسية، وركزت على الشخصيات دون إعارة الأهمية لمشاركة المواطن ونوعيتها..

تقاربت أهداف الإعلام الحزبي، أو الطامح بالسلطة مع الإعلام المزيف، ولعبت التناقضات السياسية والقوى الراسخة والطارئة في العمل السياسي، في إستخدام أساليب الإقصاء والإستهداف للمشاريع الوطنية الكبيرة، وأضعفت دور المجتمع وأبعدته عن مصدر قوته، واأنعكست زيادة الأحزاب على تشتت الجماهير إنتخابياً وفكرياً، وزيادة عوامل إضعاف القانون والدولة.

إن المتعارف من غاية تأسيس الأحزاب هو بناء الدولة، وما السباق الإنتخابي، إلاّ سبيل لتمثيل أغلبية الشعب، لتلعب تلك القوى دوراً في بناء المجتمع وبلورة أهدافه، الى برامج وعمل واقعي، وإن إختلفت في الأطروحات فالغاية واحدة من خلال تمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، ومثلما هو إفراط في التعددية، هناك سوء إستخدام لمفهوم الحزبية، وجعلها وسيلة لإستغلال حاجة الفرد، فقسمت المجتمع الى قوى متقاطعة، معظمها غير راضية عن الممارسة السياسية.

ستؤدي فوضى الأفراط في التعددية، الى ضمور أحزاب وقوى ومنها ذات الأهداف الوطنية، والآخرى الطارئة إنتخابياً، وهذا سيجعل من العملية السياسية محل تذمر المواطن، نتيجة فقدان الحقوق الأساسية، وهذا يحتاج الى تقليص الأحزاب المتنافسة، أو تقاربها وفق المشتركات التي تراها الأقرب لها أيدلوجياً ووطنياً، وإيجاد قوانين لا تسمح للدكاكين أن تفتح قبل الإنتخابات، وتغلق الى حين أقتراب الدورة التالية،..

يكمل ما سبق وجود قوانين، تُعرف بمصادر التمويل والأهداف الحقيقية، لذا فأن القوى السياسية، بحاجة الى الإنقسام الطولي لفريقين، أحدهما يشكل الأغلبية ويتحمل مسؤولية الحكومة وما لها من أدوار في تحقيق رغبات المواطنين، وآخر معارض، يراقب عملها لتقوميها، ومن خلال تجربة الدورة الإنتخابية، سيكون فيما يليها كلام آخر للشعب بمن يختارهم.

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