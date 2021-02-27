المقالات

إصبع  على الجرح..كذبة الكذابين..!


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

في الجزء الأخير من سلسلة اللقاءات العروبية والإعرابية من قناة العربية لرغد بنت المجرم المقبور صدام تأكد لنا مصداقية الكذابة فيما تكذب في كل شيء .

 لقد شاهدنا وسمعنا كيف كانت رغد تؤدي دورا إدعائيا تمثيليا في حركة اليد ونقنقة الضحكة وتناغم بؤبؤ العين التي ذكرتني بعيون السحّارة في افلام الكارتون مع دولبة اللسان  والشر الكامن في عينيها والجهل الداكن في نبرتها وذاك الغرور الفارغ في العقل والتفكير وجنون العظمة والكذب المركب حيث كانت تكذب وتعلم انها تكذب كما تعلم اننا نعلم انها تكذب لكنها تصر على الكذب فالأمر ليس بيديها وخارج عن إرادتها فهي بإعترافها تحمل جينات الوالد الهمام وبطل الحفرة بالتمام والكمال وتشبهه في كل شيء .

 بعدما قالت رغد ان ابوها الذي هو  صاحب اكبر واكثر المقابر الجماعية في التأريخ وأحواض التيزاب التي تذوب فيها أجساد كل من يعارضه والأسلحة الكيمياوية التي قتل بها ابناء شعبه والحروب تلو الحروب والحصار والدمار .

ابوها الذي أصدر أمرا بإعدام (48) طالب في الصف الرابع العام بإعدادية الكاظمية رميا بالرصاص في العام 1981 لإنه وجد جملة (يسقط صدام) على السبورة ولم يعرفوا من كتبها كما قرر ايضا اعدام (57) طالب من كلية الآداب جامعة بغداد في العام 1980 جميعهم يحمل اسم صبحي او صبيح لأن احد المعارضين من الطلبة في الكلية اعترف بآخر أنفاسه في التعذيب ان من كسبه لحزب الدعوة اسمه صبحي .

 أبوها صاحب مجزرة رفاقه البعثيين في قاعة الخلد بأول شهر من تسلمه السلطة ومجازر محكمة الثورة .  لكنه بشهادة الكذابة رغد  كان (حنونا هادئا مسترخيا عطوفا خشوعا رؤوفا رقيق)  .

 جاءتنا رغد بكذبة اكبر واحقر وأتفه وأفضح واتعس لتثبت انها فعلا وريثة ابيها بحق وحقيقة فارس حرب قادسية صدام  وبطل حرب ام المعارك وجرذ حرب ام الحواسم الى بيان البيانات فكانت كذبة رغد في الجزء الأخير هي كذبة الكذبات . فحين سألها المذيع هل أنت واخواتك مرتاحين حاليا .

 طأطأت عينيها وعضعضعت شفتيها واحتقنت حسرتها وحقدها وريح خبثها ومزمزت وتمزمزت واستشهدت له بما قال لهم اخوها عدي فقالت (( نحن البنات وابنائنا كنا نلتقي كل اسبوع في بيت عدي لإنه كان يصوم  يومي الإثنين والخميس لإن عدي كما تعرف هو مؤمن !!!  وكان يعمل مأدبة افطار ويدعونا  وقال لنا ذات مرة انتم ابناء صدام حسين ابد ما ترتاحون!! .)) .

 أعان الله المذيع المتورط المسكين كان لحظتها ينظر الى الأرض فعيناه تضحك بحيرة وصمت وإستغراب واستهزاء فعن اي عدي تتكلم السيدة رغد .  عدي المؤمن هو نفسه الذي كان مخمورا طوال اليوم والمدمن على لحم الخنزير لكنه كان مؤمن . عدي صاحب سهرات الدعارة والمجون وعشرات افلام الفديوا الفاضحة لكنه كان مؤمن !!

 عدي الذي اغتصب الفتيات واعتدى على اعراض الناس في مدينة الحبانية وشوارع بغداد في الكرادة والمنصور لكنه كان مؤمن !! عدي الذي تلقى اطلاقات أحد الثوار في شارع الأميرات وهو مخمور في سيارته لكنه كان مؤمن !! عدي الذي وبشهادة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم كان يعتدي على كرامتهم ويهينهم وهو سكران حيثما خسروا مباراة لكنه كان مؤمن .!!

 عدي الأبله الفاحش الداعر السفيه بكل ما تعنيه الكلمة كان مؤمن . !!

سوّد الله وجهك يا رغودة وسود الله وجه كل من يصدقك وسود الله وجه أمك وابيك وأختك وأخيك المؤمن وسود الله وجه قناة العربية  . أخيرا وليس آخرا فيما يخصني حين سمعتها تتحدث عن ايمان المؤمن عدي ضحكت كما يضحك اهل الفيس بوك وكتبت من كل قلبي . ههههههههههههههههه .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصبع  على الجرح..كذبة الكذابين..!
زيارة البابا للنجف..تزيده علوا وسموا وشرفا..! 
الخامنئيّ، بوصلةُ الجهاد فلا نضيّعُها ..
تصريحات الكتل السياسية بعثت اليأس في النفوس
أيها العراقيون الأحرار إياكم أن تنخدعوا فتهلكوا
قواعد السطوة طبقا للارث العلماني
محمد فارس الطائي جاء من الموصل ليُقتل في الناصرية..لماذا؟
رسالة الى السيد وزير خارجية العراق ..!
الناصرية لن تهدأ إلا بإقالة الحكومة
العولمة..احذروها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك