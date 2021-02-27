إصبع  على الجرح..كذبة الكذابين..!

منهل عبد الأمير المرشدي ||

في الجزء الأخير من سلسلة اللقاءات العروبية والإعرابية من قناة العربية لرغد بنت المجرم المقبور صدام تأكد لنا مصداقية الكذابة فيما تكذب في كل شيء .

لقد شاهدنا وسمعنا كيف كانت رغد تؤدي دورا إدعائيا تمثيليا في حركة اليد ونقنقة الضحكة وتناغم بؤبؤ العين التي ذكرتني بعيون السحّارة في افلام الكارتون مع دولبة اللسان والشر الكامن في عينيها والجهل الداكن في نبرتها وذاك الغرور الفارغ في العقل والتفكير وجنون العظمة والكذب المركب حيث كانت تكذب وتعلم انها تكذب كما تعلم اننا نعلم انها تكذب لكنها تصر على الكذب فالأمر ليس بيديها وخارج عن إرادتها فهي بإعترافها تحمل جينات الوالد الهمام وبطل الحفرة بالتمام والكمال وتشبهه في كل شيء .

بعدما قالت رغد ان ابوها الذي هو صاحب اكبر واكثر المقابر الجماعية في التأريخ وأحواض التيزاب التي تذوب فيها أجساد كل من يعارضه والأسلحة الكيمياوية التي قتل بها ابناء شعبه والحروب تلو الحروب والحصار والدمار .

ابوها الذي أصدر أمرا بإعدام (48) طالب في الصف الرابع العام بإعدادية الكاظمية رميا بالرصاص في العام 1981 لإنه وجد جملة (يسقط صدام) على السبورة ولم يعرفوا من كتبها كما قرر ايضا اعدام (57) طالب من كلية الآداب جامعة بغداد في العام 1980 جميعهم يحمل اسم صبحي او صبيح لأن احد المعارضين من الطلبة في الكلية اعترف بآخر أنفاسه في التعذيب ان من كسبه لحزب الدعوة اسمه صبحي .

أبوها صاحب مجزرة رفاقه البعثيين في قاعة الخلد بأول شهر من تسلمه السلطة ومجازر محكمة الثورة . لكنه بشهادة الكذابة رغد كان (حنونا هادئا مسترخيا عطوفا خشوعا رؤوفا رقيق) .

جاءتنا رغد بكذبة اكبر واحقر وأتفه وأفضح واتعس لتثبت انها فعلا وريثة ابيها بحق وحقيقة فارس حرب قادسية صدام وبطل حرب ام المعارك وجرذ حرب ام الحواسم الى بيان البيانات فكانت كذبة رغد في الجزء الأخير هي كذبة الكذبات . فحين سألها المذيع هل أنت واخواتك مرتاحين حاليا .

طأطأت عينيها وعضعضعت شفتيها واحتقنت حسرتها وحقدها وريح خبثها ومزمزت وتمزمزت واستشهدت له بما قال لهم اخوها عدي فقالت (( نحن البنات وابنائنا كنا نلتقي كل اسبوع في بيت عدي لإنه كان يصوم يومي الإثنين والخميس لإن عدي كما تعرف هو مؤمن !!! وكان يعمل مأدبة افطار ويدعونا وقال لنا ذات مرة انتم ابناء صدام حسين ابد ما ترتاحون!! .)) .

أعان الله المذيع المتورط المسكين كان لحظتها ينظر الى الأرض فعيناه تضحك بحيرة وصمت وإستغراب واستهزاء فعن اي عدي تتكلم السيدة رغد . عدي المؤمن هو نفسه الذي كان مخمورا طوال اليوم والمدمن على لحم الخنزير لكنه كان مؤمن . عدي صاحب سهرات الدعارة والمجون وعشرات افلام الفديوا الفاضحة لكنه كان مؤمن !!

عدي الذي اغتصب الفتيات واعتدى على اعراض الناس في مدينة الحبانية وشوارع بغداد في الكرادة والمنصور لكنه كان مؤمن !! عدي الذي تلقى اطلاقات أحد الثوار في شارع الأميرات وهو مخمور في سيارته لكنه كان مؤمن !! عدي الذي وبشهادة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم كان يعتدي على كرامتهم ويهينهم وهو سكران حيثما خسروا مباراة لكنه كان مؤمن .!!

عدي الأبله الفاحش الداعر السفيه بكل ما تعنيه الكلمة كان مؤمن . !!

سوّد الله وجهك يا رغودة وسود الله وجه كل من يصدقك وسود الله وجه أمك وابيك وأختك وأخيك المؤمن وسود الله وجه قناة العربية . أخيرا وليس آخرا فيما يخصني حين سمعتها تتحدث عن ايمان المؤمن عدي ضحكت كما يضحك اهل الفيس بوك وكتبت من كل قلبي . ههههههههههههههههه .