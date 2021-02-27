لا اتكهن بل هذا هو الواقع..!

محمد السعبري ||

ليس ظلماً ولا تجني ولا طعناً بالمتظاهرين في ذي قار.

نعم بعد التهميش والجوع والاخفاقات المتتالية من قبل الحكومتين المحلة والمركزية تعرض الشباب في ذي قار وباقي المحافظات الوسط والجنوب الى اقسى انواع العذاب والجوع وحيرت العيش السليم ومطالبهم مشروعة ولكن للاسف كان للفساد صولة والمتظاهرين جولة.

استمرت المظاهرات ولكن للاسف الحلول كلها كانت شبه الترقيعية وهنا دخلت الايادي الغريبة وسط المتظاهرين مستغلة انهيار بعضهم

وعمل السماسرة للاسف على شراء بعض الذمم من الشباب وهذه القلة القليلة اما الاغلبية العامة بقيت على نهجها السلمي

وبعد استلام الكاظمي لمسنا هدوء جميل في المحافظة ولكن للاسف هذا لا يروق لنفر سياسي هنا او هناك وعادة بطريقة مقطعة تارة بقوة واخرى خفيفة للاسف.

اشتدت بعد نشر خبر زيارة قداسة البابا فرنسيس والغالية منه ليس جدول الزيارة المنظمة لمنطقة اور قد تكون هذه ١٠٪ ولكن ٩٠٪ سببها زيارة قداسته لسماحة السيد السيستاني.

وهنا لعب اللاعب الداخلي ومنهم الاعب المسنود من الخارج لعبته وهذه بداية اللعبة

وبعد تصريح السياسي مثنى السامرائي واشكاله على زيارة قداسة البابا للسيد المرجع ولماذا لا يكون في جدوله زيارة لهيئة علماء المسلمين ظهرت الحقيقة واضحة للجميع اي هناك دعم لعرقلة الزيارة او اضافة على جدول قداسة البابا زيارة هيئة علماء المسلمين.

وعند تدارك الاخ الكاظمي وضع محافظة ذي قار وارساله السيد الفريق الركن عبد العني الاسدي كمحافظ لذي قار وما هي الا ساعات خرجت مظاهرة في النجف اي بداية لمظاهرة جديدة في محافظة معنية بالزيارة هنا علينا ان ننتبه !

وهذا يعني ان ايادي سياسية محلية تدفع بهذا الاتجاه من داخل البلد واخرى راحت تطلب الدعم من الامارات والسعودية لدعمها كي تعرقل الزيارة.

وهنا اقول على الجميع ان تتظافر جهودها لنجاح هذه الزيارة فهي ليست زيارة للشيعة ضد السنة ولا الاكراد ضد السنة ولكن هي العراق والعراقيين جميعا حكومة وشعب.

ولكن علينا ان نكون في غاية الحيطة والحذر وتوفير القوة الكافية لحماية سجن الحوت والكل يعرف من هم نزلاء سجن الحوت ولأي دول يتبعون.

انا اخشى واقولها هذه الايادي الخبيثة التي لا تريد للعراق الخير ان فشلت عن عرقلة الزيارة عن طريق نفر هنا او هناك من المتظاهرين اكيد ستلجىء الى مداهمة سجن الحوت وتقوم بتهريب المجرمين منه قبل وصول قداسة البابا وهنا يكون الامر صعب جدا ويتغير جدول قداسته وينحسر فقط على بغداد والاقليم.

احترامي