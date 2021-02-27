الى نتن ياهو: إقرأ التاريخ يا جاهل..!

ضحى الخالدي ||

نتنياهو في حديث لصحيفة يسرائيل هايوم:

(قبل 2500 عام، اعتقد طاغية فارسي أن بإمكانه تدمير الشعب اليهودي وفشل. أقول لهؤلاء الطغاة الذين يريدون تدمير الدولة اليهودية، أنتم أيضا ستفشلون.)

أقول:

إن الطاغية الفارسي كورش (قورش) سوّاكم أوادم قبل ٢٥٠٠ سنة وأنقذكم من الاستعباد في بابل، وإن الذي استعبدكم وسباكم مرتين هو طاغية عراقي بابلي حلّاوي اسمه نبوخذنصر (بختنصّر)

وإن كورش سمح لمن شاء منكم بالعودة الى أرض كنعان (فلسطين)

فعاد الكثير منكم ليصبحوا فيما بعد عبيداً لبيلاطس البنطي وغيره تحت الحكم الروماني، بما في ذلك ملوككم هيرودوس وغيره.

وأعدك بأننا نحن العراقيين سنعيد الكرّة عليكم يوماً ما، بمعيّة الفرس.

إقرأ تأريخ من تدّعي أنهم قومك جيداً يا جاهل