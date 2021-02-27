المقالات

الى نتن ياهو: إقرأ التاريخ يا جاهل..!

73 2021-02-27

 

ضحى الخالدي ||

 

نتنياهو في حديث لصحيفة يسرائيل هايوم:

(قبل 2500 عام، اعتقد طاغية فارسي أن بإمكانه تدمير الشعب اليهودي وفشل. أقول لهؤلاء الطغاة الذين يريدون تدمير الدولة اليهودية، أنتم أيضا ستفشلون.)

أقول:

إن الطاغية الفارسي كورش (قورش) سوّاكم أوادم قبل ٢٥٠٠ سنة وأنقذكم من الاستعباد في بابل، وإن الذي استعبدكم وسباكم مرتين هو طاغية عراقي بابلي حلّاوي اسمه نبوخذنصر (بختنصّر)

وإن كورش سمح لمن شاء منكم بالعودة الى أرض كنعان (فلسطين)

فعاد الكثير منكم ليصبحوا فيما بعد عبيداً لبيلاطس البنطي وغيره تحت الحكم الروماني، بما في ذلك ملوككم هيرودوس وغيره.

وأعدك بأننا نحن العراقيين سنعيد الكرّة عليكم يوماً ما، بمعيّة الفرس.

إقرأ تأريخ من تدّعي أنهم قومك جيداً يا جاهل

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
♦️ اين الخلل في الحاكم ام الرعية؟! ♦
بيان  زعيم الفتح "الفصل"..!
دعوة لتوعية الشعوب بالحقيقة..!
الى نتن ياهو: إقرأ التاريخ يا جاهل..!
تجربة محمد دحلان تستنسخ في العراق ..!
ماذَا يريدُ العمُّ سام؟!
لماذا نؤجل الحرب ولا نخوضها الان؟!
قصة مودي وحمودي..!
زيارة البابا إلى الناصرية وإعادة رسم الخرائط..
ماذا تَركوا من أثر؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك