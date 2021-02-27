المقالات

لماذا نؤجل الحرب ولا نخوضها الان؟!

16 2021-02-27

 

د. حسين فلامرز ||

 

ماذا ننتظر ان تاتي امريكا بنصف مليون جندي أو تعلن الهدنة مع داعش وتسلمها الارض وتحميها أم نبقى نعيش بشروطها! أمريكا تعطي الاوامر وتفرض شروطها بقوة وكما تشاء هي ولا يهمها المقابل! والمشكلة في المقابل وهو نحن!

 نعم نحن الذين نسمح لامريكا الانفراد بنا الواحد تلو الاخر، فتارة العراق وتارة ايران ومن ثم سوريا وبعدها لبنان و هكذا يستمر العداء الابدي معنا وبمساعدة الخونة من ابناء الامة . السؤال هنا لماذا نتراجع ونورث اجيالنا القادمة حربا لا يعرفون اسبابها.

وهانحن نرى بأم اعيننا بأن الاجيال الحالية حالها حال الاجيال القادمة لايهمها التاريخ ولا الفرق بين الحق والباطل!! لأنها وبصراحة هذه الاجيال تتأثر وبسهولة بالسطحية والانا و ستوقع على كل ما هو لاحق لهم فيه بالتوقيع! الامور تسوء والضغط وصل اعلى مراحله وابناءنا يقتلون غدرا في كل يوم على ايدي قوات ينعتوها بالصديقة!

 بئس صداقتهم!!

بكل وقاحة هم مكنوا انفسهم بيننا ويأمرون حكومتنا بما يروق لهم ويتامرون علينا بما يناسبهم. ترى ماذا ينتظر مجموعة اصحاب القرار في عراق الخير. اليس الافرض بنا ان نطلب منهم المغادرة من بلدنا والا لامناص عن اعلان الحرب؟

الايكفي ما يحدث دليلا  وسببا لنا لاعلان الحرب والانتهاء منهم حتى لو كانت نهايتنا!!!

الا يجب ان نجنب الاجيال القادمة حربا لاذنب لهم فيها! وان نستمر بكتابة التاريخ فلا يدوم الا وجهه الكريم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا نؤجل الحرب ولا نخوضها الان؟!
قصة مودي وحمودي..!
زيارة البابا إلى الناصرية وإعادة رسم الخرائط..
ماذا تَركوا من أثر؟!
إصبع  على الجرح..الإعلام وثقافة الشكر..!
حكومتنا مسؤولة..ماهي تفاصيل علاقتنا مع أمريكا وأذنابها؟!
وفي السياسة عبرة..!
المنظومة العقابية لقطاع العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون
فنتازيا نقاشية..!
زيارة البابا..رسائل إلى العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك