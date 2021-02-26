حكومتنا مسؤولة..ماهي تفاصيل علاقتنا مع أمريكا وأذنابها؟!

د.حسين فلامرز ||

اشتدت الامور وزاد الضغط على العراقيين الذين يناون بأنفسهم عن التقريب من ولاة النظرية الامريكية و الاذناب المطبعين وذباب المرحلة.

اشتدت و وصلت اعلى مراحلها بحيث وهبت الامريكان صلاحية التصريح بأن كل مايحدث على الارض من اعتداءات على العراقيين هو بالتعاون مع السلطات العراقية! حتى لو كان ذلك ثمنه دماء ابناءنا الشرفاء الذين لايكلون ولايملون في الدفاع عن الارض والمبادىء.

هذه الاعتداءات التي تتكرر دبلوماسيا وسياسيا ناهيكم عن تحريك خلايا الارهاب الداعشية في الايام الاخيرة وهذا دليل على التناغم العالي الذي يحصل في الخفاء بين اسراب الذباب المتجه للعراق! الذباب السياسي الذي لاسياسة له الا محاولة نهب العراق دخل علينا في هذه المرحلة بعضها ياخذ شكلا سياسيا وتبادل زيارات لانعرف ثمنها وماهي التنازلات التي يحصلون عليها!!!

لكوننا لم نرى انجازات من تلك الدول لا على الارض ولا في سمائها! و اخرون دخلوا لنا مستثمرون تحت نظرية المال مقابل الارض! أما الرياضة فحدث بلا حرج ونحن نتبع دويلات هي السبب الرئيسي في حصار رياضي على العراق منذ ثلاثة عقود!!!

والان ها نحن نعيش وبفضل اصحاب القرار أزمة اقتصادية مثيرة للجدل ومحاولة اضعاف الدينار العراقي! ليس الا الية لالهاء المواطنين لتنفرد الدولة العراقية ومن وراءها تلك التواقيع المدوية للدول الامبريالية ومن وراءها الذباب.

كل ذلك لا يحدث منفردا، حيث الترهل في الوضع الامني و اضعاف الدولة لاقتصاد المواطن و محاولة حصر و اضطهاد الصوت المقاوم الحر الشريف!! ليس الا دلائل على ماتم توقيعه دوليا لانهاء مايسمى العراق ولاغير ذلك. تعالوا معي وشاركوني أن كنتم قراتم مقالي هذا واخبروني ماذا فعل فؤاد حسين في السعودية ليدافع عنها وهي الراعي الاول للارهاب؟

ماذا وقع رئيس الوزراء مع ترامب واردوغان والمانيا وفرنسا وبريطانيا التي كان فيها لاجئا!

ماهي اجندة وزير المالية ومحافظ البنك المركز وماهي تعهداتهم للبنك الدولي و رؤساء الكتل التي اتخمهم المال و ياستأنسون باضطهاد نوابهم وسلبوا شخصياتهم وجعلوا منهم دمى متحرك؟ و الان ماهي اسس علاقاتنا مع دويلة قتل ارهابيوها عشرات الالاف من العراقيين؟