المقالات

حكومتنا مسؤولة..ماهي تفاصيل علاقتنا مع أمريكا وأذنابها؟!

43 2021-02-26

 

د.حسين فلامرز ||

 

 اشتدت الامور وزاد الضغط على العراقيين الذين يناون بأنفسهم عن التقريب من ولاة النظرية الامريكية و الاذناب المطبعين وذباب المرحلة.

اشتدت و وصلت اعلى مراحلها بحيث وهبت الامريكان صلاحية التصريح بأن كل مايحدث على الارض من اعتداءات على العراقيين هو بالتعاون مع السلطات العراقية! حتى لو كان ذلك ثمنه دماء ابناءنا الشرفاء الذين لايكلون ولايملون في الدفاع عن الارض والمبادىء.

 هذه الاعتداءات التي تتكرر دبلوماسيا وسياسيا ناهيكم عن تحريك خلايا الارهاب الداعشية في الايام الاخيرة وهذا دليل على التناغم العالي الذي يحصل في الخفاء بين اسراب الذباب المتجه للعراق! الذباب السياسي الذي لاسياسة له الا محاولة نهب العراق دخل علينا في هذه المرحلة بعضها ياخذ شكلا سياسيا وتبادل زيارات لانعرف ثمنها وماهي التنازلات التي يحصلون عليها!!!

 لكوننا لم نرى انجازات من تلك الدول لا على الارض ولا في سمائها! و اخرون دخلوا لنا مستثمرون تحت نظرية  المال مقابل الارض! أما الرياضة فحدث بلا حرج ونحن نتبع دويلات هي السبب الرئيسي في حصار رياضي على العراق منذ ثلاثة عقود!!!

 والان ها نحن نعيش وبفضل اصحاب القرار أزمة اقتصادية مثيرة للجدل ومحاولة اضعاف الدينار العراقي! ليس الا الية لالهاء المواطنين لتنفرد الدولة العراقية ومن وراءها تلك التواقيع المدوية للدول الامبريالية ومن وراءها الذباب.

كل ذلك لا يحدث منفردا، حيث الترهل في الوضع الامني و اضعاف الدولة لاقتصاد المواطن و محاولة حصر و اضطهاد الصوت المقاوم الحر الشريف!! ليس الا دلائل على ماتم توقيعه دوليا لانهاء مايسمى العراق ولاغير ذلك. تعالوا معي وشاركوني أن كنتم قراتم مقالي هذا واخبروني ماذا فعل فؤاد حسين في السعودية ليدافع عنها وهي الراعي الاول للارهاب؟

ماذا وقع رئيس الوزراء مع ترامب واردوغان والمانيا وفرنسا وبريطانيا التي كان فيها لاجئا!

 ماهي اجندة وزير المالية ومحافظ البنك المركز وماهي تعهداتهم للبنك الدولي و رؤساء الكتل التي اتخمهم المال و ياستأنسون باضطهاد نوابهم وسلبوا شخصياتهم وجعلوا منهم دمى متحرك؟ و الان  ماهي اسس علاقاتنا مع دويلة قتل ارهابيوها عشرات الالاف من العراقيين؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصبع  على الجرح..الإعلام وثقافة الشكر..!
حكومتنا مسؤولة..ماهي تفاصيل علاقتنا مع أمريكا وأذنابها؟!
وفي السياسة عبرة..!
المنظومة العقابية لقطاع العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون
فنتازيا نقاشية..!
زيارة البابا..رسائل إلى العراق
نظرة لزيارة البابا..!
الى نزار حيدر الجوكر التشريني..!
ذكريات شتاء ملتهب وربيع مجدب/4- آذار الأحمر
لماذا السيد "هوشيار زيباري" إلى بغداد هذه المرة؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك