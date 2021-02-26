فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||
١- فرنسا تريد إخراج دواعشها من السجون/ وحكومتنا تقدم معلومات تساعد في القصف!
٢- السعودية تحذف عقوبة اللواط من مناهجها/ واحنه نلوم النواشيط إذا حبوا الحضن العربي!
٣- الطائرات انطلقت من قاعدة الظفرة الإماراتية/ لتصون الوحدة العربية!
٤- دعما للحكومة أمريكا تضرب القائم/ الذي يمسكه الحشد!
٥- تصريح وزير الدفاع العراقي بعد الاعتداء/ يستغرب!
٦- الكورد يحتفلون بافتتاح قاعدة أمريكية/ وتريدهم يصوتون على إخراجهم!
٧- الدماء التي تسيل ممن هزم داعش وحفظ الوطن/ تفرح بعض من (يريد وطن)!
٨- فؤاد حسين: ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
٩- السيادة العراقية لا تنطق/ إلا حين التعرض لرتل أمريكي!
10ـ الحكومة العراقية تُحرج من التصريح الأمريكي بالتعاون/ فتنفي التعاون ولا تدين الاعتداء!
سؤال الفنتازيا: هل ستعمل حكومتنا على مقاضاة بايدن بعد جريمة القائم؟
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