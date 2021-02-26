فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||

١- فرنسا تريد إخراج دواعشها من السجون/ وحكومتنا تقدم معلومات تساعد في القصف!

٢- السعودية تحذف عقوبة اللواط من مناهجها/ واحنه نلوم النواشيط إذا حبوا الحضن العربي!

٣- الطائرات انطلقت من قاعدة الظفرة الإماراتية/ لتصون الوحدة العربية!

٤- دعما للحكومة أمريكا تضرب القائم/ الذي يمسكه الحشد!

٥- تصريح وزير الدفاع العراقي بعد الاعتداء/ يستغرب!

٦- الكورد يحتفلون بافتتاح قاعدة أمريكية/ وتريدهم يصوتون على إخراجهم!

٧- الدماء التي تسيل ممن هزم داعش وحفظ الوطن/ تفرح بعض من (يريد وطن)!

٨- فؤاد حسين: ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

٩- السيادة العراقية لا تنطق/ إلا حين التعرض لرتل أمريكي!

10ـ الحكومة العراقية تُحرج من التصريح الأمريكي بالتعاون/ فتنفي التعاون ولا تدين الاعتداء!

سؤال الفنتازيا: هل ستعمل حكومتنا على مقاضاة بايدن بعد جريمة القائم؟