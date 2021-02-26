الى نزار حيدر الجوكر التشريني..!

باقر الجبوري||

"ثروة" تشرين !! البعض يرى (( وهم لايرون ))

ان الذين يعيشون في العراق ويدافعون عنه وعن مصلحته التي ثبت انها مع ايران لكونه شريك ستراتيجي وصادق معهم حينما ساعدهم في القضاء على داعش في 2014 وساعدهم قبلها على تثبيت عرى الدولة العراقية حسب ما اختاره الشعب العراقي نفسه منذ 2003 وفي وقت تخلى فيه كل المحيط الاقليمي عن العراق !!!

فهولاء المذكورين هم ذيول وابواق للجيران ولنكن اكثر صراحة ذيول لايران !!!

وبالمقابل فالذي يسكن في امريكا او السعودية او الاردن ومتجنس بجنسية امريكا او عربية اخرى ويدافع عن التشرينين الذين هم عملاء لسفارة الشر الامريكي !!

فهذا وطني وثائر بامتياز !!!

سابقاً .. عندما قلنا ان امريكا راس فتنة تشرين قال البغض عنا هؤلاء ايرانيون وصفويين الخ الخ !!!

ولاحقاً عندما اعترف اياد علاوي انه اجتمع بالتشرينيين وبالسفير الامريكي في جلسة واحدة للتباحث بشان مستقبل المظاهرات خرست السنتكم !!!

وعندما قال عبد المهدي حينما كان رئيس للوزراء ان هنالك طرف ثالث في المظاهرات علا صراخكم لكشفه !!!

ولما قيل بعد ذلك ان الطرف الثالث هو الطرف الكردي الرسمي حسب بعض التقارير عادت السنتكم للخرس !!

وعندما تشكلت الحكومة الحالية بعد ذلك اازداد خرسكم خرسا ولم تطالبوا بالكشف عن الطرف الثالث مع انها عندها علم بالطرف الثالث !!!

عجيب أمركم ...

فماذا حققت "ثورة" تشرين لتتفاخروا بها وتفرحوا بنصرها المزعوم !!!

نعم حققت الاتي ...

1. اسقاط هيبة القوات الامنية

2. حرق الكثير من دوائر الدولة

3. تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة والمدارس وضياع سنة كاملة من عمر الطالب

4. وفي الوقت الذي ظهرت فيه كورنا كسروا حضر التجوال ودعوا الى ذلك علنا مما زاد في حالات الاصابة والوفاة بعد ان وصل العراق الى حافة الخلاص منه

5. قتل العديد من منتسبي القوات الامنية والأبرياء في المظاهرات وخارجها

6. صعود طبقة سياسية اخرى من الجياع للثروة والسلطة ليزداد نهب اموال العراق اكثر فاكثر ..

من هم التشريينين !!!

الجماعة الذين وصلوا الى السلطة فاصبحوا مليارديرية خلال اشهر !!!

ام هم جماعة الاحزاب الذين كانت لهم خيم وسط المظاهرات وقامت الاحزاب بعد المظاهرات بضمهم اليها بعد انتهاء المظاهرات !!

أم هم الذين ثبت استلامهم لأموال خليجية خلال المظاهرات !!!

أم هم الذين ذكرهم اياد علاوي في حديث اللقاء مع السفير الامريكي !!!

أم هم اللذين اجتمعوا علنا في اربيل واستلموا من برزاني مبالغ نقدية مقابل تهييج الشارع!!!

أم هم الذين كانوا يكبسلون او يتاجرون بالدعارة واللواط وسط الخيم وبشكل علني !!!

أم هم اللذين تركوا السفارة الامريكية والسعودية وذهبوا الى احراق القنصلية الايرانية والفرق واضح بين من انشاء داعش ومولها ودربها وبين من كان يقف معي لمحاربتها ...

أم هم الذين كانوا يتلقون دعما من الساسة السنة وذهبوا الى الانبار واجتمعوا بمقربين للكربولي والحلبوسي !!

أم هم اللذين طالبوا بالتغيرات الشاملة وبعد ذلك تبين انهم جاؤا لتغير مناصب الشيعة فقط !!

وووووووو الخ الخ الخ ...

بالمناسبة ماذا يعني اسقاط حكومة (( الطرف الثالث )) في مقابل جلب حكومة تشرينية عملت على :-

اولا. اسقاط اتفاقية الصين .

ثانيا. اسقاط هيبة الدولة .

ثالثا. المشاركة في صفقة القرن بدعم الاقتصاد السعودي والاردني والمصري وفتح الحدود لهم للمشاركة في الدعم المالي للصفقة .

رابعا. ايقاف اتفاقية شراء s 300 من روسيا .

خامسا. ايقاف وتعطيل ميناء الفاو

سادسا . تسليم الخط السككي الناقل من ام قصر الى تركيا لشركة اماراتية ليس من مصلحتها انجاز المشروع ههههه

سابعا. رفض المشاركة بمشروع طريق الحرير !!!

ثامنا. اصدار اوامر ببيع اصول الدولة العراقية .

تاسعا. اثقال العراق بالديون ومحاولة بيع نفطه لعشرات السنين .

عاشرا. خلال اشهر طويلة من حكومة التشارنة لم نحصل الا على اكاذيب وفعاليات اعلامية هزيلة يصرف لها في موازنة الدولة مبلغ كذا مليار تحت خانة (( نشر منجزات ))

والله اضحكتموني حد القهقهة ..

واقول .. حتى جهنم تقول (( هل من مزيد )) فعل تريدون المزيد من منجزات التشرينيين وحكومتهم !!!

وصدق القائل (( هاي منين تجيبون هاي الكلاوات )) وفي رواية اخرى (( هاي منين الك هاي الكلاوات )) !!

لا ادري من هو البوق الان !!

الذي دافع عن العراق !!

أم من يدافع عمن يدافع عن خدم امريكا !!

ويبقى السؤال .. هل الشهادة الدراسية او البدلة والرباط تعني كمال الثقافة والعقل !!!

وهل الظهور الاعلامي لشخص ما يعني القدرة على التحليل السياسي !!!

فاذا كانت هذه هي موازين البعض فعلى گولة المثل عدنة (( من هالمال .. حمل جمال ))

من رخصتكم .. خلي اروح اشتري قاط ورباط

وتحياتي للجميع ...