المقالات

بعد أن أمسكوا المسؤولية بلا شعور بالمسؤولية..!

64 2021-02-26

 

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||

 

يقول الفيلسوف الألماني نيتشه، إنّ "ما تحتاج إليه دولة، ما لتصير في مقام ديانة أو عقيدة، هو بالذات جيش من الأغبياء، فهؤلاء ينقادون بسهولة، ويصدقون الأكاذيب بسهولة، بل وقد يكذبون ويصدقون أنفسهم".

هل بنينا دولة فاشلة؟! يبدو السؤال غريبا الى حد مخيف، لا سيما أن العراق بلد بنظام سياسي "ديمقراطي"، ولدينا اجهزة تمثيلية جائت بإنتخابات؛ امتازت بدرجة مقبولة من المصداقية، وإن كانت هذه الدرجة بحدودها الدنيا، فضلا عن أن هامش الحريات ما يزال لدينا جيدا، إذ بإمكان أي عراقي، أن يشتم أي مسؤول في الدولة، مهما علت مرتبته دون ان يتلقى ردا موجعا، أو أن يودع بالسجن مثلا..

المصداق لهذه الرؤية؛ أن كثير من الأصوات صاحت "كلهم حرامية"، لكن المتصدين للعمل السياسي؛ ولمسؤولية الدولة تسامحوا كثيرا، وبدوا وكأن الصيحات ليست موجهة لهم، بل لأشباح غير مرئيين!

هكذا هي تفاهة السياسة، جيوش من الأغبياء؛ حولوا الدولة الى ديانة لهم ولإتباعهم، بعد أن أمسكوا المسؤولية بلا مسؤولية!

هذه أطروحة خطيرة تحيلنا الى سؤال؛ هو لماذا يقود الأغبياء مفاصل الدولة؟!

وتأتي الإجابة بسؤال، هو ومنذ متى كانت الدولة الفاشلة بحاجة إلى الأذكياء؟!

الدول الفاشلة لم تقم إلا على إقصاء الأذكياء والعباقرة، وكل الذين يتمتعون بعقول متقدة، وبصيرة نفاذة، يجري عقابهم بأشكال مختلفة، والسبب لأنهم أذكياء!

الدولة الفاشلة تتحول شيئا فشيئا الى دولة شمولية، وهذه تستعين دوما بجحافل من الأغبياء لفرض سياستها؛ لأن الغباء شرط أساسي؛ لأن يكون المرء من ضمن "السيستم"، وبخلافه فمكان العلماء والمثقفين وأصحاب الأفكار النيرة، هو الحديقة..!

الدولة الفاشلة تتحدث دائما؛ عن "هيبة الدولة"، و"الهيبة" عندها هو أن يتحول المواطن فيها، الى "كائن" مطيع وجزء من قطيع..الدولة راعي يسير الى امام وبيده مزمار، والشعب خلفه يسير كقطيع، لا يعرف إن كان الراعي يأخذه الى المرعى أو الى المجزرة، فقط على الشعب ان يسير خلف الدولة، حتى إذا أجلت الإنتخابات للمرة اثانية والثالثة والرابعة، وحتى إذا أقرت موازنة نستدين فيها الأموال، من أجل أن نعطيها الى كردي يريد الإنفصال عن البلاد!!

الدولة الفاشلة همها الأول والأخير ان تقتل الثقافة، فالدولة والثقافة لا يمكن الجمع بينهما، "كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي"، أحدى أشهر عبارات غوبلز؛ وزير الدعاية السياسية النازى ، فى عهد الزعيم النازى أدولف هتلر، وقد يتحسس نعله..!

مفهوم الدولة الفاشلة مناقض تماما لمفهوم الثقافة، ولنقل أن الثقافة هي التي تقف عند الطرف النقيض.

الدولة الفاشلة ليست معنية برعاية الثقافة، التي تعنى بقيم الحرية، التي تمكّن الأفراد من ممارسة وجودهم، والمحصلة أن أكبر مشروع "ثقافي" للدولة الفاشلة، هو اقتلاع "الثقافة" من جذورها، والقضاء على  الثقافة التي تنتج القيم الإنسانية، والتي تبشّر بالسعادة الإنسانية، وأن تحل محلها ثقافة أخرى، تنتج قطعان من الرعاع يركبون "الستوتة" بأحذية بلا جوارب! بينما تقبع قيمة العالم والفيلسوف والكاتب والفنان، في أسفل السُلَّم الاجتماعي، بهدف استبعاد أصواتهم التنويرية، التي تشكل تهديدًا مستمرًا، للدولة الفاشلة ولقيمها ولطبقتها السياسية.

استمرارية الدولة الفاشلة، وديمومة الطبقة السياسية التي بنتها، مرهون بتدمير الثقافة، أو على الأقل تعطيل أدواتها الإبداعية، وبمحاصرة المعرفة، والتقليل من قيمة العلماء والفلاسفة، وبالنفخ على رماد الصراعات، حتى تظل متقدة باستمرار، لأجل وضع أطياف المجتمع المختلفة في حالة توتر مستمر، وهو ما أطلق عليه نيتشه مصطلح التعطش إلى تمزيق بعضهم بعض.

كلام قبل السلام: أفق العراق ملبّذ بسحب الشؤم، بسبب غلبة السياسي على الثقافي..!

سلام...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد أن أمسكوا المسؤولية بلا شعور بالمسؤولية..!
الإمام علي عليه السلام المولود بقبلة الوجود..
الناصرية إلى اين ؟!
مرشح لبعثة..!
لابد من حليف دولي! لكن من هو الافضل؟!
أين لُقاح الفايروس كورونا؟!
كيفَ نُدرِكُ قولَ "دستغيب" (مَن لم يعشَقْ الخُميني لن يعشقَ المهدي)؟!
عليٌ هويةٌ..
قادة الشمس سليماني والمهندس
(9)  تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك