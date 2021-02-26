المقالات

الناصرية إلى اين ؟!

80 2021-02-26

 

محمد العيسى||

 

   دعوني اتحدث بلغة المحايد، اذ اني لست محسوبا على الحراك ولست مع حكومة الكاظمي بالمرة ،ولكن اقولها مرارا الذي يحدث في الناصرية شيء مخيف ويخفي وراءه اجندة سياسية دولية ومحلية وليس  غريبا أن قلنا إن اصابع الدواعش  حاضرة بقوة في المشهد الذي نراه يوميا.

مشهد يتراشق فيه صبية عديمو الخبرة والتجربة والاتزان العقلي يتراشقون بالحجارة وقنابل المولوتوف مع القوات الأمنية مخلفا بعض الخسائر في صفوف هذه القوات.

 مشهد يعطي انطباعا واضحا أن الدولة ل اتمتلك هيبة والقوات الأمنية أضحت غير مكترثة بما يحصل بسبب الأوامر العليا من قياداتهم وهذا الأمر معروف.

 بيد أن الأمر المخجل حقا أن  يذهب وزراء بمستوى وزير الداخلية والأمن الوطني ليتفاوضوا مع شيوخ العشائر وبعض الناشطين على وقف اعمال الشغب والإرهابية احيانا لصبية مراهقين .

هذا الأمر بطبيعته يعطي دلالة واضحة أن الدولة ضعيفة ولاتقوى على مجموعة من المراهقين وللأسف فإن هذه الدولة قد استمرأت ضعفها واعتبرته أمرا واقعا لا تعمد على تغييره وتصحيحه ،صبية صغار ارغموا الدولة على التفكير بتغيير محافظتهم أمر لابد أن نتأمل به كثيرا ونسأل أنفسنا نحن إلى اين ذاهبون.

بالمناسبة انا لست  مع محافظ ذي قار ولكن أن تستمر هذه الحالة بارغام الدولة على تغيير مفاصلها وإدارتها يوميا ،فهو أمر معيب عليها ،وان الناصرية لن تهدأ لأن من يحركها يريدها كذلك حتى لو تغير الف محافظ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد أن أمسكوا المسؤولية بلا شعور بالمسؤولية..!
الإمام علي عليه السلام المولود بقبلة الوجود..
الناصرية إلى اين ؟!
مرشح لبعثة..!
لابد من حليف دولي! لكن من هو الافضل؟!
أين لُقاح الفايروس كورونا؟!
كيفَ نُدرِكُ قولَ "دستغيب" (مَن لم يعشَقْ الخُميني لن يعشقَ المهدي)؟!
عليٌ هويةٌ..
قادة الشمس سليماني والمهندس
(9)  تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك