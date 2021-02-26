المقالات

عليٌ هويةٌ..


 

د. نعمه العبادي ||

 

هويةٌ.. ألهيةٌ.. نبويةٌ.. كونيةٌ.. ولائيةٌ.. عقديةٌ.. ايمانيةٌ.. اخلاقيةٌ.. أوحديةٌ.. ثبوتيةٌ.. اثباتيةٌ..طهرانيةٌ..عرفانيةٌ..

معرفيةٌ.....

تُكْتَسبُ بالأعلانِ العميقِ

 لكُلِ الجوارحِ والجوانحِ لِبيعةٍ مبدئيةٍ عمليةٍ..

 تَلْتَزِمُ بحُبِ اللهِ والايمانِ برسلهِ وملائكتهِ وكتبهِ دونَ أَنْ تُفَرقَ بينَ أَحدٍ منها.. وتتخذُ من العدلِ نهجاً لسيرها ومسيرها..

وتُدرِكُ بوعيٍ خصوصيةِ القُربِ العَلَوي.. الذي يَعني نسبَتَهُ الى اللهِ جلَّ وعلا..

وبِهِ بعدَ رسولِ اللهِ صلى

 اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم..

تَجَلَتْ وتجسدتْ وتمكنتْ أسماءُ اللهِ الحُسنى وآياتهِ الكبرى.

أبارك لكم مولد أمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام..

12 رجب 1442

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