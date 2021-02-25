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فنتازيا نقاشية..!

65 2021-02-25

 

جهاد النقاش ||

 

١- جاءوا به لإخراج القوات الأجنبية/ فطلب من الناتو زيادة قواته!

٢- شو كلما الحكومة تنزل الصبات/ يصعد سعر الكمامة!

٣- أسعد الناصري قبل يكول: إن أي إضعاف لسيد مقتدى الصدر هو إضعاف للخط الشريف والمقاومة الشريفة والعراق/ أما هسه يكول: الدخول بالسياسة وتشكيل فصيل مسلح مخالف لأدبيات ووصية الشهيد الصدر!

٤- ثوار الناصرية السلميين/ يصيبون 25 ويحرقون همر من الجيش العراقي!

٥- وزير الزراعة: الدجاج الداخل من تركيا منتهي الصلاحية لكن يتم تغيير علامته التجارية في كوردستان/ جبناها ع المنافذ!

٦- رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية: هناك قادة فرق وشرطة ووكلاء وزارات، من أبناء البعثيين/ هسه عرفتوا ليش الحشد دوه!

٧- صدام يكول: اللي يموت بالتحقيق ما اله قيمة ولو كان عشرة آلاف، أقطع روؤسهم وما يرف لي جفن/ جبناها على زمن الخير وجيل الطيبين!

٨- أمريكا تعلن أنها من قصف القائم وشمال الحلة ومطار كربلاء، ومستشار حكومي لا يتوقع أن أمريكا من قام بذلك/ حين تكون (أمريكيا) أكثر من أمريكا!

٩- العمق العربي مستعد يتحاضن وي الدنيا كلها/ إلا الشيعي!

١٠- شو الحكومة أغلقت المساجد وتركت محلات الخمور/ شني الفايروس علماني!

 

·        سؤال_الفنتازيا: (...) ترفض تعدد الزوجات أما المثلية فتراها حرية شخصية، هسه ما افتهمنا التقبلينه لزوجج ياهو منهن؟

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