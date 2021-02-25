المقالات

بانت عورات الفاسدين..!


 

باقر الجبوري||

 

الان توضحت الصورة لدى الجميع

وبانت عورات الفاسدين ...

بالامس كان الساسة يسكتون عمن يسبهم او يشتمهم او يتهمهم بالفساد علنا في الاعلام ..

حتى لاتخلق زوبعة الاتهامات الموجهة اليهم زوبعة اخرى من الارتداد الجماهيري لقواعدهم الجماهيرية !!

الان تغير الموقف وصدق القائل (( مجدي وخنجره بحزامه ))

او (( نزل ويدبج بالسطح ))

فالمفسدين الان تراهم يفسدون في الارض ثم يقاضون من يتهمهم بالفساد من ابناء جلدتهم فقط ...

البعض من المتشيعة بل اكثرهم تاخذه الغيرة والحمية على شخصيته النرجسية وعلى حزبه الاصلاحي الفاسدة حد النخاع ولكن للاسف لم نرى هذه الغيرة عنده بالوقوف بوجه من كانوا يتهمون مذهب التشيع والشيعة بالكامل بالذيولية لايران والعمالة لايران ويشتمون مقدساتنا ومراجعنا واعراضنا !!!

وصدگ لو كالوا (( ابوية ما يگدر بس عل امي ))

نعيش ونشوف

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 عراق للبيع..عتيق للبيع..!
لن يُحجب ضوء الشمس بغربال .. "أحمد عبد السادة صوت الضمير العراقي"
العراق في أذهان الأميركان, لا في خارطة بايدن 
رغيدة العيش وذاكرة الأمهات في الليلة المشؤومة
من حول النحاس الى ذهب؟!
تصريحات السيد برهم تحتاج الى عصارة مرهم
جريمة القذف والتشهير بين القانون وقيم المجمتع العراقي
معركة القيم: إستهداف بالصميم
ثقافتنا هي التي أُستهدِفت..
فنتازيا نقاشية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك