بانت عورات الفاسدين..!

باقر الجبوري||

الان توضحت الصورة لدى الجميع

وبانت عورات الفاسدين ...

بالامس كان الساسة يسكتون عمن يسبهم او يشتمهم او يتهمهم بالفساد علنا في الاعلام ..

حتى لاتخلق زوبعة الاتهامات الموجهة اليهم زوبعة اخرى من الارتداد الجماهيري لقواعدهم الجماهيرية !!

الان تغير الموقف وصدق القائل (( مجدي وخنجره بحزامه ))

او (( نزل ويدبج بالسطح ))

فالمفسدين الان تراهم يفسدون في الارض ثم يقاضون من يتهمهم بالفساد من ابناء جلدتهم فقط ...

البعض من المتشيعة بل اكثرهم تاخذه الغيرة والحمية على شخصيته النرجسية وعلى حزبه الاصلاحي الفاسدة حد النخاع ولكن للاسف لم نرى هذه الغيرة عنده بالوقوف بوجه من كانوا يتهمون مذهب التشيع والشيعة بالكامل بالذيولية لايران والعمالة لايران ويشتمون مقدساتنا ومراجعنا واعراضنا !!!

وصدگ لو كالوا (( ابوية ما يگدر بس عل امي ))

نعيش ونشوف