المقالات

انيس النقاش الذي نقش النصر في قلب الامة

62 2021-02-22

 

هاشم علوي  ||

 

ترجل الفارس وتجمد الحبر وانكسر القلم برحيل المفكر والمثقف المناضل المجاهد الخبير والمحلل الاستراتيجي الاستاذ والقامة العربية الاصيلة انيس النقاش منسق شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية.

بعدمسيرة حافلة بالعطاء والجهاد عرفته لبنان مرابطا وفلسطين مجاهدا وسوريامقاوما وايران مدافعا واليمن مستشرفا النصر خاضت به حركات المقاومة معركتها عاصر الاحداث وعصرته المواقف خاض النظال بالبندقية والقلم بالكلمة والحرف بالتحليل والنقد بالدراسة والتفنيد عرف مكامن قوة الامة وعرفته احد اياديها لمع نجمه في منابر أعلامية ومحافل سياسية خاض الصعاب بلا توجس عرف الحق وانحاز له وعرف الحقيقة وانتصر لها ونصرها.

اعلن موقفه بالانتماء لمحور المقاومة وتابع تفاصيل انتصاراته ومواقفه اسقى انتصار لبنان على العدو الصهيوني شهدا مصفى ودفع بشارات النصر تجاه الشعب اليمني وأثرى قوة إيران قوة الرؤيا وروح التحدي استنفر الارادة العراقية تجاه هزيمة داعش وامعن حبا واعتزازا بسوريا استمات عشقا للامة حتى مات حمل الراية في كل الساحات وانزل الهزائم على الاعداء بكل الشاشات والفضائيات عملاقا يتمنطق الحق وحق القوة السائدة في محور المقاومة شروحات الاحداث وتحليل المواقف يظهر هامة عربية سخرت وقتها وجهدها وسنين حياتها من اجل القضية الفلسطينية والقدس حملها في حله وترحاله في سفره واستقراره في حريته وزنزانته الصلاة بالقدس حلمه صاغتها افكاره وانامله وذخيرته.

استمات حتى الممات دفاعا عن الشعب اليمني الذي تعرض ومازال يتعرض للعدوان والحصار من قبل دول العدوان التي كانت جرائمها حاضرة في تحليلات فقيد الامة النقاش تفاصيل التفاصيل خاض بها وقدم لها تحليلات وتوضيحات واستنتاجات اكدت في مجملها ومنذ انطلاق العدوان السعوصهيوامريكي ان النصر حليف الشعب اليمني التقط المواقف المتخاذلة والمتواطئة والحيادية الدولية والعالمية عرى القتلة وبائعي السلاح ومروجي اوهام السلام استبشر بسقوط المؤامرات الدولية والاقليمية تجاه شعوب المنطقة ومحور المقاومة.

الشعب اليمني لن ينسى نديم البطولات التي كان يطل لتحليلها عبر الشاشات اقترب واقتربت منه افئدة اليمنيين الاحرار والفت صوته وانفاسه عبر الميكرفونات وعدسات الاستديوهات داخل الفضائيات او عبراجهزة الاتصالات حتى رأته الابصار كأنه حاضر في جبال عسير ونجران وجيزان حيث يسطر الجيش اليمني اروع البطولات حاضراً عندتدمير سفينة حربية معادية او عند اسقاط طائرة حربية اوتجسسية كأنه رائد الاعلام الحربي اليمني فقد عرفته المواقع والقواعد والمناطق الاقتصادية والحساسة التي استهدفها الجيش اليمني داخل عمق دول العدوان كأنه وروحه ترافق الصواريخ والمسيرات اليمنية.

انها الروح الابية روحك ياحر الكلمة والقلم والتحليل الاستراتيجي ازمنه وانت تناضل وتحمي وتدعم محور المقاومة وتحدد أين يقف سبقت تحليلاتك انتصار لبنان وصمود سوريا وتحرير العراق وانتصار الشعب اليمني الذي عرفك سندا ومددا واهزوجة النصر تفوح من اعماقك.

رحمك الله واسكنك الجنة فإن ترجلت الفرس فلم تسقط بالمعركة.

تعازينا بإسم الشعب اليمني لاولاد المرحوم المغفور له بإذن الله وللبنان حكومة وشعبا ومقاومة وللامة التي يحق لها ان تفتخر أن انجبت أنيس وامثاله.....

اليمن ينتصر  .. العدوان ينكسر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عودة الناتو؛ استراتيجية ام توغل؟!
مناقشة موازنة "قطع الاعناق" أهم من الحديث عن زيارة قداسة "البابا"
وزارةُ التربية:إلغاء "مادة الإسلامية" من الإمتحانات النهائية!!!
الاقتصاد والسياسة
انيس النقاش الذي نقش النصر في قلب الامة
زيادة القوات الاجنبية رغم قرار البرلمان الواضح
الطارمية خطأ أمريكي سعودي؛ اعاد العراقيين لذهنية الحشد المنتصر
"العربية "ورش الملح على الجراح
آل سعود هم الذين يشنون الحرب على الشيعة وليس أمريكا
ذكريات شتاءٍ ملتهب وربيع مجدب/2- الناجون من الجحيم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك