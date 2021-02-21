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بين اربيل والطارمية خيط رفيع..!


 

حسام الحاج حسين ||

·        أربيل

صواريخ أربيل رسالة من البرزاني الى جوبايدن صديق الأكراد . لو بحثنا عن المستفيد سوف لن نجد اكثر من البرزانيين لانهم في عنق الزجاجة . المشاكل الأتحادية مع بغداد والأزمات الداخلية للأقليم وملف تركيا وحزب العمال أضافة الى القوة الصاعدة المتمثلة بالحشد الشعبي التي تمسك بالأرض .فان أربيل بحاجة الى صواريخ كاتيوشا للأفراج عن الأزمات دفعة واحدة من خلال استثمار القصف وتدويل المشاكل العالقة ،،!

مشكلة الأكراد عبر عقود هو انهم يراهنون على الأجنبي للدفاع عنهم وتحقيق مصالحهم لكنهم لم يتعلموا الدرس ابدا . فأستخدامهم من قبل القوى الأمبريالية محدود وقصير المدى . لانهم ببساطة مثل المسلمين في البلقان كما يصفهم جوبايدن .

·        الطارمية

اقترح تشكيل لواء ( تشرينيون ) للدفاع عن العراق امام هجمات داعش يقوده الحريري واسعد الناصري او غيث تميمي والوشاح وغيرهم من ابطال السفارات والكيبورت ،،!

اعطوهم مجال للدفاع عن العراق ضد داعش مو هم يحبون العراق ،،؟؟

((والله العظيم تشرين كشف جهل العراقيين )) .

ناس تتلقى الرصاص بالطارمية وناس يصور نفسه بطل خلف الشاشات مستغلين الجهل والاعلام الأصفر .

الدواعش مو فقط بالطارمية

الدواعش يلبسون اربطة او يحلقون اللحى اعلاميين ومحللين وخبراء ونواشيط كلهم يؤدون ادوارهم وهدفهم واحد ،،!

والاعلام الحربي مالهم دجلة والشرقية واخواتها..!

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