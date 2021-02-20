الموقف السلبي من إيران؛ فضيحة..!

سميرة الموسوي ||

لا يوجد سبب واحد يسوغ إتخاذ مواقف حاقدة ضد إيران وترك المحتل يتدفأ على نيران حقدهم ومستخفا بعقولهم .

السبب المؤكد لتلك المواقف المتورمة من الصدأ ،والصديد هو النزوع الطائفي الجاثم على صدورهم ،أما بالوراثة ، أو بغسيل الدماغ ، فمعركة الاعداء مع إيران دائرة الرحى ولكن بغسيل الادمغة ؛ الفردي والجماعي ، ومخطيء من يظن أن الحرب مؤجلة .وإلا ما سبب مواقفهم مع إن :

· إيران محاصرة من أمريكا التي حاصرتنا يوما ،وليس لها في ذاكرتنا سوى الخراب والدمار .

· وإيران الدولة الوحيدة التي تلقفتنا بأذرع المساعدة من وحشية داعش .

· وإيران تنتهج منهج الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية وهو منهج آل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فأوصلهم بعناية الله ومدده إلى مصاف الدولة العظمى وبخصوصية تليق بمنهجهم .

فالموقف السلبي يفضح صاحبه فضيحة تدعو للأسف الشديد والرثاء ، كما يعلن ذلك الموقف أن صاحبه قد إستسلم لغسيل الادمغة ،وفقد السيطرة على تلمس الحقيقة .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .