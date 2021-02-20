المقالات

رغد..حكاية عفقلية!!


 

سعد جاسم الكعبي ||

 

بعد سنوات وسنوات خرجت علينا رغد الابنة الكبرى للطاغية صدام حسين لتكشف لنا عن جوانب شخصيته الوديعة، التي لم نعرفها وكاننا كنا نعيش في جزر الهنلولو.

رغد تحدثت بكلام كثير لكن ابرز ما اثارني للكتابة عن هذه المقابلة انها قالت ان ابوية «لم يكن يحب الدماء او الحروب»!!.

لست ضد اجراء مثل هذه المقابلات مع ابناء صدام او غيره لانها تكشف لنا جوانب من شخصيته الخفية في التعامل مع عائلته،لكن ان تكذب بهذه الطريقة الفجة فهذا امر يثير السخرية ،فهنا كانها تتحدث لنا عن ولي صالح او ناشط مدني قدم خدمات كبيرة للناس وليس لرجل سفاح تسبب بمقتل نحو مليوني عراقي بحروبه العبثية في ايران والكويت فضلاعن نحو 3معاق واكثر من 300مقبرة جماعية كشفت فورا بعد زوال حكمه!!.

الشيء الوحيد الذي ميز فترة حكم ابوها هو كثرة الدماء التي سفكها او تسبب بها من علماء وادباء وشعراء ورجال دين وكل من عارضه فضلا عن ضحايا حروبه التي كان يدافع فيها عن البوابة الشرقية للوطن العربي حتى عندما غزا الكويت!!.

ترى لما اريد لرغد ان تخرج علينا مرة ثانية هل تريد اعطاء صورة وردية عن فترة حكم ابيها لتقنع اجيالنا الشابة ان تلك الفترة هي فترة عز العراق ،والتي بها حطم الغرب البنى التحتية للبلد وتعرض لحصار مازلنا نعاني الى اليوم من تبعاته!!.

الكذب ياسيدة رغد حبله قصير وتلميع الوجه القبيح لتلك الطغمة وعلى راسها ابيك لن يفيدك لان التاريخ يعرف من هو ،وكيف كانت قسوة نظامه التي تقولين« كان هنالك شيئا من القسوة لكنها مطلوبة»،وانه كان «على العراقيين اما اختيار الحرية او الرخاء»،ياسيدة رغد العراقيين لاشهدوا رخاء كالذي عشتيه ولاحرية على الاطلاق بفضل نزق والدك وطغيانه.

لا اعرف لماذا يتم التسويق لرغد وامثالها ربما يريدون استبدال المتاسلمين بالبعثيين مرة اخرى وكاننا كتب علينا اما حكم الاحزاب المتاسلمة او البعث الفاشي ولاخيار اخر.

نصيحة لرغد ومن يفكر باعادة الماضي ممن لازال يحلم، ان يستيقظ فالعراق اليوم بات اكثر وعيا وسنوات حكم الطغيان ومابعده من الفاسدين خلقوا مناعة ضد امثال هذه النفايات التي يريدون احاطتنا بها مرة اخرى .

ام ترى ان الاحزاب الفاسدة هي من اخرجت علينا رغد لنبقى تحت حكمها خوفا من ماض دموي ،كلا لن تفلحوا حتى لوكان لقاء رغد صدام رسالة مشفرة منكم،فالعراقي اليوم يعرف حقوقه جيدا ومضى حكم الهروات والتقتيل وسيمضى حكم اللصوص والفساد والمحسوبية ويبقى العراق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
متى يكون العراق قوياً؟!
(7)  تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
ظهور رغد الاعلامي، الرسائل والمشروع
هل يفوز التشرينيون في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة؟!
الهامش الإيراني إستراتيجيا أميركية!
هل من مصلحة العراق الصدام مع تركيا في هذه اللحظة؟!
شاوشنك..الأمل مكان بلا ذاكرة..
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/5..اضطهاد الاكراد وقمعهم
رغد..حكاية عفقلية!!
العدل الصارم ظلم صارم ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد فاضل : اللهم بحق محمد وال محمد شافي وعافي سماحة الشيخ الفياض والبسه ثوب الصحة والعافية انك سميع الدعاء ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين واللعن الدائم على قتلة ...
الموضوع :
شاهد.. بنت المجرم المقبور علي حسن المجيد ترد على رغد بنت الطاغية المقبور : ابي قتل زوجك الخائن
زيد مغير : الرد على استهتار الأردن والمملكة الشعوذية هو إيقاف تزويد الأردن بخيرات العراق وإيقاف استيراد أي مادة منهم ...
الموضوع :
العراقيون يردون على ابنة الطاغية اللعين صدام ابن صبحة ويقولون لها اخرسي يا سليلة السفاح
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته ونسال الله ...
الموضوع :
راهَنوا على تجهِيلِنا فصفعناهم بالبصيرة..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخوان الحسين واللعن الدئم على اعداءهم ...
الموضوع :
مجلس حسيني ــ بحث في حياة الامام علي الهادي(ع)
زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ...
الموضوع :
عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟
مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
فيسبوك