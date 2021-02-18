فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- في ظل إصرار الحكومة على فرض هيبة الدولة/ أردوغان يعلن أنه سيوسع نطاق عملياته!
٢- الحكومة تصرح أنها ضد التدخلات الأجنبية/ فيعلن الناتو أنه سيزيد عديد قواته!
٣- ألف عملية تجميل لن تفلح بإخفاء الوجه القبيح/ لصدام.
٤- استضافة معارض سعودي واحد/ أفضل من مائة استنكار لظهور رغد!
٥- من ألو ../ كانت بداية الكلاوات!
٦- أدري الصححلك التغريدة/ ما كلك المنشور من 2017!
٧- رجعنا لسالفة حظر القطيع/ يتيهونا بالنهار ويلمونا بالليل!
٨- إذا سفيرنا بالفاتيكان ومو دقيق بكلامه/ جا السفير بإذربيجان شيسوي!
٩- شو العالم كلها استنكرت القصف أربيل/ هاي لأن القصف مو تركي!
١٠- شو أميرة دبي المحتجزة محد من المدونين يجيبها بالطاري/ السالفة ما بيها إيران!
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