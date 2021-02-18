فنتازيا نقاشية..!

التعليقات

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته ونسال الله ... الموضوع :

راهَنوا على تجهِيلِنا فصفعناهم بالبصيرة..!

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ... الموضوع :

مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ... الموضوع :

مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخوان الحسين واللعن الدئم على اعداءهم ... الموضوع :

مجلس حسيني ــ بحث في حياة الامام علي الهادي(ع)

زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ... الموضوع :

عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟

مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ... الموضوع :

موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على امامنا المفدى الطيب ابن الطيب الامام محمد الباقر عليه افضل الصلاة والسلام والعن الدائم على ... الموضوع :

الامام الباقر مصلح، ومفكر، ومجدد

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,اخي الطيب ثق بالله وبال البيت الطيبين الطاهرين والقران الكريم و المراجع ... الموضوع :

رغد صدام حسين سياسية! الأُردن وإتفاقية "المنسف"

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,الله يحفظ الشيخ جلال بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ابليس واعوانه ... الموضوع :

موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية