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فنتازيا نقاشية..!

65 2021-02-18

 

جهاد النقاش ||

 

١- في ظل إصرار الحكومة على فرض هيبة الدولة/ أردوغان يعلن أنه سيوسع نطاق عملياته!

٢- الحكومة تصرح أنها ضد التدخلات الأجنبية/ فيعلن الناتو أنه سيزيد عديد قواته!

٣- ألف عملية تجميل لن تفلح بإخفاء الوجه القبيح/ لصدام.

٤- استضافة معارض سعودي واحد/ أفضل من مائة استنكار لظهور رغد!

٥- من ألو ../ كانت بداية الكلاوات!

٦- أدري الصححلك التغريدة/ ما كلك المنشور من 2017!

٧- رجعنا لسالفة حظر القطيع/ يتيهونا بالنهار ويلمونا بالليل!

٨- إذا سفيرنا بالفاتيكان ومو دقيق بكلامه/ جا السفير بإذربيجان شيسوي!

٩- شو العالم كلها استنكرت القصف أربيل/ هاي لأن القصف مو تركي!

١٠- شو أميرة دبي المحتجزة محد من المدونين يجيبها بالطاري/ السالفة ما بيها إيران!

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