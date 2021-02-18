المقالات

هل فشلت مؤسسات العدالة الانتقالية في توضيح حقيقة البعث؟!


 

محمد هاشم الحجامي ||

 

الدول التي تخرج من عباءة وسطوة الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية تحاول جاهدة القيام بعدة أمور أهمها :-  انصاف الضحايا ، وتجريم أفعال الدكتاتور ، ومؤسساته ، وطروحاته وترسيخ ثقافة رفض الفكر الاستبدادي سواء كان عنصريا أم طائفيا أم قائما على روح الانتقام والسادية  .

الذي حصل في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين المعروف بجرمه واستبداده وهتكه لحرمات وأموال و ثقافة العراقيين وتخريب سماءه وأرضه وجبله ومدنه والتي يطول تعدادها _ تأسيس مجموعة من المؤسسات في إطار العدالة الانتقالية منها مؤسسة الشهداء ، ومؤسسة السجناء ، وهيئة المسائلة والعدالة ، وهيئة نزاعات الملكية وغيرها .

كان الهدف منها هو من أجل انصاف الضحايا والقصاص من نظام صدام كمنظومة حكم وممارسة خاطئة اولا وكأفراد ثانيا ؛ لكن الذي حصل لم يكن بالمستوى المطلوب فحوكم بضعة افراد على رأسهم الطاغية صدام وبعض معاونيه وانتهى به الأمر معدوما غير مأسوف عليه ومعه كم فرد من جلاوزة النظام ، في حين ترك مئات الألوف من جلادين ومخبرين ومروجين أحرارا طلقاء ليعودوا بعد فترة وجيزة يتصدرون المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي والفني والاقتصادي ويعيدوا طرح أنفسهم بخطة مدروسة بعض جوانبها عدم الحديث عن نظام صدام لا سلبا ولا إيجابا والتركيز على الوضع الحالي انطلاقا من قاعدة الهجوم أفضل وسيلة للدفاع !!! .

حتى زرعوا في عقول الناس وخصوصا الصبية ولم يولدوا ولم يعيشوا فترة حكم نظام صدام أن البعث كان أفضل وفترته كانت احسن حالا !!!!

وهذا كله لضعف الجانب الحكومي ومؤسسات العدالة الانتقالية التي لم تطرح مشروعا متكاملا عن جرائم البعث في قتل الإنسان والحيوان والحروب وطرق التعذيب وتكميم الأفواه والقمع والحصار والاعدامات العلنية في الشارع وثقافة السحل التي سادت في العراق والرعب والاغتصاب وسلب اموال الناس ومصادرتها وحياة الرعب التي يعيشها الشعب خوفا من الزوجة والجار والقريب والبعيد فكان كل شيء بالعراق مريب من البائع المتجول إلى الأستاذ الجامعي .

حياة العراقيين كانت كابوسا مرعبا ولكل منهم الف قصة مع نظام صدام ، لم يتم تدوينها وتوثيقها عبر مؤسسات العدالة الانتقالية بشكل واسع ومنظم ولم يتم تسجيل حلقات مع الضحايا بشكل واسع وأن حصلت فهي بانتقائية كالمناصب للاصدقاء والمعارف فقط لأن كثير من القائمين عليها يراها امتياز لهذا يمنحه لأقاربه ومعارفه .

الضحايا يترجل كل يوم كثير منهم ، خوفي أن نصل يوم نريد التوثيق حقا فلا نجد أحدا منهم ، ويصبح توثيقنا مشكوكا به لأننا لم نسمعه من أفواههم مباشرة أو الناقلين عنهم  .

ادعوا كل عراقي شريف أن يدون ما تختزله ذاكرته من ذكريات حزينة ومرعبة عن فترة حكم البعث السوداء سواء شاهدها ام سمعها وتنظيدها وحفظها كتابة أو تسجيلا ؛  لأنها حق للأجيال القادمة ويمكن الاستعانة بالكتاب والباحثين لمساعدته بتلك العملية فهي حق لله والوطن والضحايا والأبناء والأحفاد .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل فشلت مؤسسات العدالة الانتقالية في توضيح حقيقة البعث؟!
الموروث القيمي بين ارهاصات البداوة وتداعيات التاثير الغربي في الشخصية العراقية
سنجار..رسالة أبو فدك لاردوغان
إرهاصات التجربة الاسلامية في العراق
صعلكة !!
مقتطفات من تعليقاتنا على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
إصبع على الجرح..رغد صدام والحب والغزل..!
رغد صدام حسين والمغالطات
▪️ حضور العقل اولى من هوى النفس▪
السقوط الأخلاقي وضياع الانساب  في امريكا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته ونسال الله ...
الموضوع :
راهَنوا على تجهِيلِنا فصفعناهم بالبصيرة..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخوان الحسين واللعن الدئم على اعداءهم ...
الموضوع :
مجلس حسيني ــ بحث في حياة الامام علي الهادي(ع)
زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ...
الموضوع :
عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟
مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على امامنا المفدى الطيب ابن الطيب الامام محمد الباقر عليه افضل الصلاة والسلام والعن الدائم على ...
الموضوع :
الامام الباقر مصلح، ومفكر، ومجدد
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,اخي الطيب ثق بالله وبال البيت الطيبين الطاهرين والقران الكريم و المراجع ...
الموضوع :
رغد صدام حسين سياسية!  الأُردن وإتفاقية "المنسف"
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,الله يحفظ الشيخ جلال بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ابليس واعوانه ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لسلام عليكم الله يرحم السيد محمد باقر الحكيم ويغمد روحه الجنه بحق محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ...
الموضوع :
بالفيديو ... هكذا خاطب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه قوات الاحتلال الامريكي
فيسبوك